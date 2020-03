Pola milijuna Hrvata gledalo ju je svaki dan! Nakon 9 godina vraća se omiljena domaća serija

''Davne'' 2011. serija ''Krv nije voda'' dosegnula je popularnost kojom bi se posramila i kakva meksička sapunica – čak pola milijuna Hrvata svaki je dan s nestrpljenjem čekalo nove epizode kultne serije.

'Deda na tavanu'', ''Moja snajka je vrag!'', ''Pohotna supruga vara muža'', ''Učiteljica zaključana u podrumu'', ''Kad penzioneri polude''' – samo su neki od nevjerojatnih i zabavnih naslova epizoda serije ''Krv nije voda'', o kojima se govorilo danima.

Gledatelje će najviše razveseliti činjenica kako se jedan od najpopularnijih serijala vraća u njihove živote! Snimanje nove sezone počelo je na lokacijama diljem Zagreba i okolice, a u seriji će glumiti nova generacija naturščika.

Foto: RTL

Ideja za ''Krv nije voda'' nastala je u želji da gledateljima predstavi jednostavan i inovativan trend prikazivanja stvarnog života i osobnih drama ''običnih ljudi''. Premda su sve prikazane priče inspirirane stvarnim događajima iz svakodnevnog života, njih utjelovljuju naturščici, ljudi iz susjedstva, ljudi kojima gluma nije posao od kojega žive.

Emisija je vrlo brzo proširila popularnost i postala viralna, a takva je ostala i do danas.

O tome svjedoči i činjenica da je influencer i youtuber OnlyFire remiksirao dijelove epizoda i od njih snimio pjesme koje se puštaju na YouTubeu, a njegovi videouradci imaju gotovo milijun pregleda.

Ipak, najveći trud uložili su učenici Turističko-ugostiteljske škole iz Poreča, fanovi serije ''Krv nije voda''. Napravili su parodiju na seriju tako što su snimili video u kojem glume junake jedne epizode.

U prvoj sezoni serijala, te ''davne'' 2011., bilo je angažirano oko tisuću privremenih glumaca različitih profila – od pravnika, plesača, opernih pjevača i teta u vrtiću do soboslikara, zidara, psihologa, novinara, medicinskih sestara, kućanica i profesionalnih kuhara. Najmlađi glumac bila je beba od 10 mjeseci, dok je najstariji bio djed od 80 godina. Zanimljivo je i to što su u ''Krv nije voda'' glumili i stranci, i to iz Alžira i iz Nigerije, ali i amaterski hrvatski glumci, kao i komičar Goran Vugrinec!

Ni u 2020. neće nedostajati šarolika lepeza likova koji će se pojavljivati u novim epizodama kako bi ostvarili svoje neostvarene snove – i postali glumci.

„Krv nije voda“ uskoro na RTL kanalima!