Pogledajte sve nastupe s ovogodišnje dodjele nagrada Rock&Off!

Ovogodišnju dodjelu nezavisne novinarske glazbene nagrade Rock&Off obilježila je činjenica da su brojni glazbenici prvi put nakon dugo vremena zasvirali uživo i vidjeli se sa svojim kolegama, a one koje je žiri nagrade prepoznao kao najbolje u protekloj godini su otišli kući i s nagradama. Unatoč pandemiji, hrvatska glazbena rock&off scena je tijekom protekle godine bila još bogatija a glazbenici još kreativniji, što je rezultiralo brojnim izvrsnim albumima i pjesmama.

U zagrebačkoj Tvornici kulture se 4. veljače održala dodjela nagrada pred samo 150 glazbenika, a publika je putem video prijenosa na brojnim platformama mogla pratiti ovogodišnju nagradu. Upravo koncerti su ono što svima najviše nedostaje, a sudeći po komentarima izvođača koji su nastupali, atmosfera je bila i više nego sjajna. Alejuandro Buendija, BluVinil, Boris Štok, Irena Žilić, Je Veux, Mark Mrakovčić, Nika Turković, One Possible Option i Zvjezdan Ružić svojim su nastupima uveličali treće izdanje nagrade Rock&Off, a svi oni redom su isticali koliko im je u ovim neobičnim vremenima povratak na pozornicu značio. Na službenom YouTube kanalu nagrade Rock&Off možete pogledati i sve nastupe s ovogodišnje dodjele te neke zanimljive događaje sa same nagrade.

O nastupima i samoj dodjeli osvrnuli su se i organizatori nagrade. “Gledajući sada na tu večer s mjesec dana odmaka, i dalje je teško za povjerovati da smo na jednu večer, sukladno svim epidemiološkim smjernicama, uživali u nastupima sjajnih glazbenika koji su obilježili prošlu godinu i imali prilike podružiti se međusobno nakon duge pauze, što je svima, sudeći po izjavama, puno značilo. Drago nam je najaviti i da nas nakon nagrade očekuju tijekom godine brojna pozitivna iznenađenja na platformi Rock&Off-a o kojima ćete više saznati u narednim mjesecima”, rekao je Davor Drezga, voditelj projekta.

Je Veux je trijumfirala na dodjeli nagrada te je kući otišla s čak četiri kipića. Osvojila je nagrade u kategorijama "Album godine", "Pjesma godine", "Veliki prasak godine" te za "Pop&Off" izvođača godine. J.R. August je dobio nagradu za "Rock&Off" izvođača godine koju je proslijedio Marku Mrakovčiću, Alejuandro Buendija dobio je titulu "Rap&Off" izvođača godine, "Elektro&Off" izvođač godine je pocket palma, Chui su odnijeli pobjedu u "Jazz&Off" kategoriji, dok je "Iskonova nagrada publike" pripala Goranu Baretu i njegovim Majkama. Nagrada "Koncertnog izvođača godine" pripala je svima koji su bili nominirani. Stručna komisija tako je odlučila zbog protekle godine, koja je zaista bila zahtjevna za sve glazbenike. ABOP, Damir Urban, Jonathan, J.R. August i Porto Morto uspjeli su održati koncerte u ekstremno teškim uvjetima te su unatoč pandemiji koronavirusa održali živom svoju glazbu i razveselili publiku. Rock&Off nagrada za životno djelo ove godine pripala je posthumno Darku Glavanu i Draženu Vrdoljaku, a u njihovo ime nagradu su preuzeli Nina Vrdoljak, kćer Dražena Vrdoljaka te sin Darka Glavana, Danijel Glavan s unukom. Svi prisutni na dodjeli nagrade Rock&Off mogli su pogledati i izložbu ilustracija hvaljenog Vedrana Klemensa koje je napravio za potrebe intervjua novinara Rock&Off škole čiji se tekstovi nalaze u ovogodišnjoj knjižici nagrade koju možete naći OVDJE.

Nagrada Rock&Off ide dalje, službeni after-party će se održati čim to mjere dopuste, a do onda pogledajte službeni aftermovie. OVDJE preuzmite fotografije.

Pokretač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, organizator nagrade je Unison, koproducenti su Tvornica kulture i Unison te glavni sponzor Iskon. Više informacija pronađite na www.rockoff.hr