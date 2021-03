Hana Hadžiavdagić nije zadovoljna brojem lajkova: Golotinja očito najbolje prolazi na licemjernom Balkanu

Voditeljica Hana Hadžiavdagić na Instagram profilu ima preko 600 tisuća pratitelja, a Hana je izrazila nezadovoljstvo nedavno brojem lajkova koje je dobila za jednu objavu. Na dvije fotografije na kojima je promovirala jedan web shop dobila je nešto manje od 4600 lajkova na jednoj i nešto više od 6700 na drugoj fotografiji što nije usrećilo Hanu pa je imala potrebu nešto reći na ovu temu i napisala je na Instagram storyju sljedeće:

- Hvala što namjerno ne lajkate posljednje dvije fotke. Počet ću stavljati totalno bez veze fotke, bez ikakvog truda, mašte, posvećenosti jer fotke koje radim očito nisu za ovo tržište. Ili da nastavim s golotinjom koja očito najbolje prolazi na licemjernom Balkanu. Hana često staje u obranu influencera i posla koji rade pa je tako bilo i kada se influencerica Doris Stanković našla na udaru kritika jer je objavila kako joj je jedan restoran odbio suradnju.

- Ono što neki svjetski Influenceri (da nas domaće ne hvalim) zarade potpisom samo jednog ugovora ti nećeš za života. Nitko tko zaradi ozbiljne novce na pošten način nije niti glup i niti površan shvatite to. A vi upravo tako Influencere doživljavate. Nikome se ništa ne dešava slučajno nego je u sve to uložen rad, trud i malo sreće. Nije sve u novcima! Ok, nije, ali ti čine život ljepšim i lagodnijim. Sorry Šeldon, ali tako je kako je i to je jedina istina - napisala je Hana tada.