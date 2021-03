Ovo će biti eksplozivno! Kim prvi put javno o razvodu: Osjećam se kao j**** luzerica

Kao što su obožavatelji i očekivali, klan Kardashian - Jenner će o svojem najvećem skandalu ove godine, razvodu Kim i Kanyea javno govoriti tek u svom showu.

Naime, mreža E News na kojoj se prikazuje show objavila je najavu za novu, posljednju sezonu showa u kojoj je u fokusu Kim i razvod od poznatog repera. Kim pred kamerama plače zbog cijele situacije te se može čuti kako govori: 'Osjećam se kao j**** luzerica'.

Podsjetimo, TV zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian zatražila je razvod braka od repera i dizajnera Kanye Westa, tvrde brojni američki mediji.

Poznati par u braku je već gotovo sedam godina i imaju zajedno četvero djece. Već mjesecima kruže glasine o narušenim odnosima između para, čemu navodno nije pomogla reperova kandidatura za predsjednika SAD-a. Prema pisanju medija, Kim Kardashian zatražila je zajedničko skrbništvo nad djecom. Oni su potpisali predbračni ugovor što bi trebalo olakšati njihov razvod. Naime, njezino bogatstvo se procjenjuje na više od 780 milijuna dolara, a njegovo pak na 1.26 milijardi dolara.

Kim i Kanye su prestali direktno komunicirati i počeli su živjeti odvojeno, kazao je izvor za strane medije. Isti izvor dodaje kako je reper iz njihove kuće u Calabasasu odnio 500 pari tenisica.

- Kim i Kanye žive odvojene živote. Nemaju nikakve kontakte - kazao je izvor za strane medije. Neki obožavatelji potvrdu da je vjerojatno da je ovo kraj braka, a ne samo obična svađa nešli su i u videima koje je Kim nedavno objavila. Naime, reality zvijezda i poduzetnica snimila je video u kojem je pokazala kolekciju svojeg branda 'SKIMS', a mnogi su primijetili kako se to događa u prostoriji koju je ranije Kanye koristio kao svoj ormar, što je pokazao u intervjuu za Netflixov show Davida Lettermana "My Next Guest Needs No Introduction".