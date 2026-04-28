FOTO Jeste li znali da Lidija Bačić ima zgodnu sestru? Vatrena je kao i ona, a bavila se i pjevanjem

Lidija Bačić Lille godinama je jedna od najprepoznatljivijih domaćih pjevačica, no dok je njezina karijera pod svjetlima reflektora, o privatnom životu rijetko govori. Manje je poznato da popularna Splićanka dolazi iz velike, glazbeno nadarene obitelji u kojoj je odrastala uz dvije sestre, Luciju i Doru, te brata Franka. Upravo joj je obitelj bila najveći oslonac na samim počecima karijere.

Dok se o sestri Luciji gotovo ništa ne zna, priča o Dori Bačić nešto je poznatija jer se i sama svojedobno okušala na glazbenoj sceni. Starija sestra gradila je pjevačku karijeru, a publika je pamti po nastupima na Splitskom festivalu s pjesmom “Zvao si me moja jube”. U ranim danima Lidijine karijere, Dora je čak bila njezin prateći vokal i plesačica na nastupima, no nije ostvarila popularnost mlađe sestre.

Unatoč glazbenim ambicijama, Dora se u jednom trenutku povukla sa scene. Danas živi život daleko od medijske pozornosti, a detalji iz njezina privatnog života rijetko dospijevaju u javnost. Za razliku od Lidije, koja je itekako aktivna u medijima i na društvenim mrežama, Dora je odabrala potpunu privatnost i ostavila svoju kratku glazbenu karijeru iza sebe.

Iako se može pretpostaviti da su sestre bliske, vrlo rijetko dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a mediji su primijetili i da se međusobno ne prate. Jedna od rijetkih zajedničkih fotografija datira iz 2017. godine, uz koju je Lidija kratko napisala: “Na kavi sa sestrom Dorom.” Upravo su tada brojni pratitelji u komentarima istaknuli veliku fizičku sličnost među sestrama.

- Ne bih rekla da ljubomorno čuvam privatni život, nego jednostavno nemam potrebu pričati o tome, nisam taj tip. Ne znam koja je potreba pričanja o svom životu na sva zvona, to nije nužni dio ovog posla. Želim da ljudi znaju mene, moju glazbu i da me prosuđuju po tome. Nemam potrebu slikati se s nekim bliskim samo zbog toga kako bi me stavili na naslovnice. Već sam dovoljno medijski eksponirana i stasom i glasom - objasnila je popularna Lille razlog vlastite tajnovitosti u intervjuu za Novi list prije nekoliko godina.