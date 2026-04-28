Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TALENTIRANA OBITELJ

FOTO Jeste li znali da Lidija Bačić ima zgodnu sestru? Vatrena je kao i ona, a bavila se i pjevanjem

Foto: Instagram
1/30
VL
Autor
Vecernji.hr
28.04.2026.
u 08:00

Iako je Lidija Bačić jedna od najprisutnijih osoba na domaćoj estradi, svoj privatni život vješto skriva od javnosti. Malo tko zna da njezina sestra Dora također ima glazbenu prošlost, no odabrala je potpuno drugačiji put

Lidija Bačić Lille godinama je jedna od najprepoznatljivijih domaćih pjevačica, no dok je njezina karijera pod svjetlima reflektora, o privatnom životu rijetko govori. Manje je poznato da popularna Splićanka dolazi iz velike, glazbeno nadarene obitelji u kojoj je odrastala uz dvije sestre, Luciju i Doru, te brata Franka. Upravo joj je obitelj bila najveći oslonac na samim počecima karijere.

Dok se o sestri Luciji gotovo ništa ne zna, priča o Dori Bačić nešto je poznatija jer se i sama svojedobno okušala na glazbenoj sceni. Starija sestra gradila je pjevačku karijeru, a publika je pamti po nastupima na Splitskom festivalu s pjesmom “Zvao si me moja jube”. U ranim danima Lidijine karijere, Dora je čak bila njezin prateći vokal i plesačica na nastupima, no nije ostvarila popularnost mlađe sestre.

Unatoč glazbenim ambicijama, Dora se u jednom trenutku povukla sa scene. Danas živi život daleko od medijske pozornosti, a detalji iz njezina privatnog života rijetko dospijevaju u javnost. Za razliku od Lidije, koja je itekako aktivna u medijima i na društvenim mrežama, Dora je odabrala potpunu privatnost i ostavila svoju kratku glazbenu karijeru iza sebe.

Iako se može pretpostaviti da su sestre bliske, vrlo rijetko dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a mediji su primijetili i da se međusobno ne prate. Jedna od rijetkih zajedničkih fotografija datira iz 2017. godine, uz koju je Lidija kratko napisala: “Na kavi sa sestrom Dorom.” Upravo su tada brojni pratitelji u komentarima istaknuli veliku fizičku sličnost među sestrama.

- Ne bih rekla da ljubomorno čuvam privatni život, nego jednostavno nemam potrebu pričati o tome, nisam taj tip. Ne znam koja je potreba pričanja o svom životu na sva zvona, to nije nužni dio ovog posla. Želim da ljudi znaju mene, moju glazbu i da me prosuđuju po tome. Nemam potrebu slikati se s nekim bliskim samo zbog toga kako bi me stavili na naslovnice. Već sam dovoljno medijski eksponirana i stasom i glasom - objasnila je popularna Lille razlog vlastite tajnovitosti u intervjuu za Novi list prije nekoliko godina.

Ključne riječi
Dora Bačić Lidija Bačić sestra showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!