Pogledajte što će sve idući tjedan doživjeti vaši najdraži likovi iz sapunica

U nastavku pročitajte sadržaj sapunica HRT-a, RTL-a i Nove TV:

HRT

Spone ljubavi // (pon-pet 12.23h)

Foto: HRT

Epizoda 139

Magnolia smišlja bijeg iz zatvora. Hercules prizna da je posjetio mamu. Leticia razgovara s Tiagom. Antonio se naljuti i zamoli ga da napusti sobu. Salete žali što ima samo potporu naroda, ne i stranke.

Dr. Lago ne nalazi kompatibilnu koštanu srž za Leticiju. Mileide moli Venturinija da ne našteti Salete. Helo žali što nije uz kćer. Pedro također strahuje za njezino stanje. Silvia i Jara podupiru cira. Antonio želi spavati kod Leticije. Tiago pokuša poljubiti Marinu, ali ona ga zamoli da ode. Hercules nosi majci cigarete. Dozna da Tiao i Pedro pate zbog Leticijine bolesti. Yara poziva Juninha na ručak u Cirov stan. Luciane moli Venturinija da zaštiti Salete. Misaelu ne odgovara Flavijin posao. Helo teško podnosi kćerinu bolest. Ima neki loš predosjećaj. Magnolia bježi iz zatvora.

Epizoda 140

Magnolia slavi svoju slobodu. Salete slavi s prijateljima što nije izgubila vlast u gradu. Hercules traži da mu Leo vrati novac. Ana Luisa otkrije da je Hercules smjestio gradonačelnici. Leo plaća Aline za njezine usluge. Luciane slavi i zahvali Venturiniju na pomoći Salete.

Ciro dobiva Juninhovo povjerenje. Magnolia nazove Herculesa da se nađu. Laura savjetuje Helo da oprosti Pedru. Leticia zahvali Estelinhi na posjetu. Antonio govori Gigi da se Lia vratila bivšoj ljubavi.

Marina iznenadi Tiaga buketom i ispriča mu se. Gurne ga u bazen, a on nju nosi u sobu. Marina mu predloži da odu na Ilha Bellu. Leticia moli Helo da opet bude s Pedrom. Hercules traži majku i vodi je u bar u kojem poslije razgovaraju. Magnolia predlaže da otmu Helo. Magnolia naoružana dočeka Helo i natjera je da uđe u auto.

Epizoda 141

Magnolia je otela Helo. Yara i Silvia podupiru Cira. Pedro pita inspektora zna li gdje je Magnolia. Helo prepozna Herculesov glas tijekom njegova razgovora s Magnolijom. Helo nije dobro, ali Magnolia je ravnodušna. Počinje Cirovo suđenje. Leticia zove Pedra jer se brine za majku.

Pedro odlazi u galeriju. Vidi tragove guma i zaključi da ju je Magnolia otela. Tiao i Pedro skupa traže Helo. Magnolia šalje poruku Tiau. Pedro moli Anu Luisu da bude uz Leticiju.

Ana Luisa primijeti da su Antonio i Leticia vrlo bliski. Tiago odbija Marininu želju da budu skupa. Kaže joj da želi pričekati da Helo rodi i da Leticia dobije novu koštanu srž. Yara se čudi što Pedro nije na čitanju Cirove presude. Magnolia želi da Hercules promijeni auto u drugom gradu.

Tiao dolazi kćeri u posjet. Ona primjećuje da se zbližio s Pedrom. Gledson pristane izaći s Wesleyem. Helo shvaća da je Magnolia želi iskoristiti kako bi od Pedra i Tiaa iskamčila novac.

Helo pokušava nagovoriti Herculesa da ne pomaže Magnoliji.

Epizoda 142

Helo pokušava ganuti Herculesa da je pusti. Tiao i Pedro pokušavaju je naći. Tiago posjeti Leticiju. Antoniju to smeta. Marina nazove tvornicu kako bi razgovarala s Tiagom. Yara, Ritinha i Juninho tješe gđu Silviju. Ciro odlazi u zatvor. Tiago se ne javlja Marini na telefon. Helo moli Herculesa da je pusti na toalet. Tiao zapovjedi Valdiru da nađe Magnoliju.

Tiao govori Gigi o Heloinoj otmici. Gigi govori Marini što zna o Heloinu nestanku. Leticia zamjera Antoniju i Tiagu njihovu svađu zbog nje. Helo odluči štrajkati glađu. Marina govori Leticiji da je Magnolia otela Helo. Leticiji pozli i ona se onesvijesti. Gustavo se pokušava držati podalje od Salete. Pedro se brine zbog Leticije. Tiago odlazi u wellness.

Ondje se posvadi s Marinom i prekine sve odnose s njom. Magnolia govori koliko je tražila za Heloin život i kaže da Helo zato mora ostati živa. Helikopter nadlijeće mjesto gdje se nalazi Helo. Ona ga čuje, ali Magnolia je ugura u kuću i veže je.

Epizoda 143

Dr. Lago izvještava Pedra i Antonija o Leticijinu stanju. Inspektor kaže da nema vijesti o Helo. Aline odlazi Tiau, a on je otjera. Hercules zove Aline i izlazi na večeru s njome kako bi imao alibi. Mileide govori Robinsonu da je Venturini pripremio iznenađenje. Robinson daje narodu Venturinijevu donaciju i privlači vjernike u Mileideinu crkvu. Aline se sastaje s Herculesom u restoranu.

Gustavo prati Salete u favelu i ostaje u kamionetu. Gđa Silvia jede pizzu kod Vitorije i Augusta u skladnom ozračju. Salete se obraća stanovnicima favele.

Dolazi Fininho, ali ne vidi Gustava. Ciro prati vijesti o Magnoliji na TV-u. Helo se ne osjeća dobro i moli Magnoliju da pozove pomoć. Marine odluči reći Tiagu istinu. Piše mu oproštajno pismo. Salete izjavi ljubav Gustavu. Pedro pritišće Herculesa da oda gdje je Helo.

NOVA TV

Začin ljubavi // (pon-pet 18:30h)

Foto: Nova TV, RTL

Epizoda 84

Kako bi spriječili Merjem da naudi Ertanu, Zejnep i Fatih kriomice ih počinju pratiti.

U luci vide Ševketa kako se na sasvim neočekivan način obračunava s Vahitom. Udružuju se i kuju plan kako se Ševket i Merjem ne bi našli u inkriminirajućoj situaciji.

Epizoda 85

S druge strane u vili Mukader i Gulsum kuju planove za spajanje Zejnep i Fatiha.

Zejnep i Fatih od svih pokušavaju skriti činjenicu da nisu zapravo prekinuli i samo se upliću u nove laži.

Epizoda 86

Orhan kuje brojne planove za svoju vezu.

Planovi koje parovi rade bez znanja onih drugih, htjeli to ili ne, presijecaju se u jednoj točki i san svih da povedu romantičan dan pada u vodu.

Epizoda 87

Stvari u lovačkoj kući zakompliciraju se i Zejnep i Fatih u zadnji trenutak izbjegnu to da ih drugi uhvate.

Ševket i Merjem pak nakon Vahitova i Ertanova nestanka razbijaju glave i pokušavaju otkriti gdje su.

Epizoda 88

Ajfer, koja misli da su Šaziment i Fatih zajedno, dolazi u vilu kako bi se suočila s njim.

Ni mladi ne gube vrijeme pa kuju planove za pomirenje Zejnep i Fatiha prije nego što ga uhvati nova djevojka. Iako se Selinin rođendan čini savršenom prilikom za to, Selin nije jedina koja kuje planove za taj dan...

Na granici // (pon-pet 18:30h)

Foto: Nova TV

Epizoda 22

Zbog nedostatka dokaza, Zorka je puštena iz zatvora, a Tomo smijenjen s pozicije načelnika. Zorka je junakinja dana, novi dobavljači su privučeni i ekipa ponovo kreće u posao, a Marko postaje novi načelnik. Zorka priopći suradnicima da ulaze u posao šverca crvene paprike. I dok Zorka daje upute za novu akciju, Krešo ih obavještava da je Marko novi načelnik policije. Zorka odlazi Marku poželjeti dobrodošlicu na novo radno mjesto, ali i zahvaliti mu što je urgirao da je se pusti iz pritvora. Mira i Anđelka se posvade jer je Anđelka uvjerena da Mira njezina Juru ne smatra dobrom prilikom za Petru. U Bosni Alma zaustavlja Vinku. Sumnjiva su joj dva paketa kupaoničkih slavina, koje pronalazi u prtljažniku. Ona zove Tadiju da ga upozori, no slatkorječiva Vinka na granicu stiže prazna kombija. Petra i Jure nevoljko odlaze na dejt u Antin lokal, gdje se uskoro pojavi Lidija.

Epizoda 23

Lidija koketira s Karlom da bi učinila Juru ljubomornim. U velikoj svađi u vatrogasnom domu Petra sazna da su Jure i Lidija u vezi. Lidija bjesni na Juru što je to rekao, a Jure napokon Lidiji kaže da je ne želi više vidjeti. Nediljko je uvjeren da je spoj između Petre i Jure prošao odlično pa on i Andrija ugovaraju zajedničku večeru s njima. No, ubrzo nakon dolaska Penava, Petra odlazi sa Zorkom u brvnaru. Nediljko i Andrija u problemu. Mate poziva Tadiju na večeru, gdje Krešo doznaje da Tadija zna za njegovo bavljenje švercom. Krešo organizira zasjedu švercerima, pretpostavljajući da je riječ o mrskoj bandi s Ljubanova, ali se iznenadi kad ugleda švercera – Vinku. Frustrirani Tomo huška policajce protiv Marka, no to mu se obija u glavu jer Marko udovoljava njihovim željama te mu popularnost sve više raste.

Epizoda 24

Večera završava debaklom za Andriju, Nediljka, Miru i Anđelku, a dobro za Juru i Lidiju, jer napokon priznaju svoju ljubav obiteljima. Anđelka ne dopusti Nediljku povratak kući pa on prespava kod Mije. Ujutro mu Gordana servira obilan doručak i Mijo je ljubomoran na Nediljka jer mu Gordana kuha sve što njemu ne da. Vinka Zorki ponudi suradnju, koju ona, na Petrino negodovanje, odbija. Marko prozre Tomin plan ogovaranja Marka šefu pa ga premjesti na mjesto pograničnog policajca. Tomo na granici izluđuje Tadiju, ali revnošću oduševi Almu. Kreće akcija “paprika”, ali zapne u startu kad Tomo ne da Nediljku da prijeđe granicu bez dokumenata, a Anđelka mu ih, ljuta zbog Petre i Jure, ne želi donijeti i odbija ga primiti u kuću.

Epizoda 25

Mate ima moralnu dilemu – on je u dubinskoj, a sin mu je švercer. Mirela mu predloži način da se vrati na svoje staro radno mjesto. Mate sabotira posao, a Marko, kojeg Tomo i Alma uvjeravaju da mora biti tvrđi da ga suradnici ne bi iskorištavali, razljuti se i vrati ga na staro mjesto. Alma moli Marka da organizira zajedničke patrole RH i BiH i da njoj dodijeli Tomu. Jure i Luka dobiju zadatak dostaviti papriku do brvnare, no Jure zaboravi natočiti gorivo pa im auto stane nasred ceste. Nediljko poludi kad shvati da je paprika ostala u autu. Zorka natjera Nediljka i Anđelku da se pomire, a Petra, kako bi ekipi osigurala neometan prolaz paprike, poziva Marka na piće. Zorka je doznala za Lidiju i Juru i, očekivano, želi da se ožene.

Kazna // (pon-pet 09.55)

Foto: Nova TV

Epizoda 30

Fejza misli da Naz ima svoje prste u odluci da se Ali Nedžat, Kan i ona presele u inozemstvo i poziva je na red. Naz je ovaj put drukčija s Fejzom. Između dvije žene oglase se ratni bubnjevi. Murat pak iskušava sve načine da se osveti Tariku Karasuu i g. Enveru za samoubojstvo svog oca.

Epizoda 31

Jedan od načina Muratove osvete je uništiti Karas holding uvlačeći g. Tarika u namješten natječaj na kojem će izgubiti velik novac, a drugi je oženiti se Fejzom. G. Enver više nema strpljenja za tu situaciju i otvoreno Muratu objavljuje neprijateljstvo...

Epizoda 32

Ali Nedžat koji se trudi razotkriti Murata prima tajni poziv. Potpuno je siguran da Murat smjera prljave stvari, ali nikako ne može uvjeriti svoju obitelj u to. Za njegovu vezu s Naz počinje novo razdoblje kad ona otkrije od Murata da je Ejlul njegova velika stara ljubav.

Epizoda 33

Ali Nedžat je u velikom šoku kad ugleda Ejlul nakon mnogo godina. Još se više začudi kad na Ejlulinu vratu spazi ogrlicu koja je bila simbol njihove velike ljubavi... Ne može više pobjeći od njezina upornog pozivanja da se nađu.

Epizoda 34

Ejlul dolazi Aliju Nedžatu kući; slučajnost je htjela da se baš u to vrijeme i Naz uputi k njemu... G. Tarik poludi kad dozna da se g. Enver domogao udjela tvrtke koje je prepustio Muratu i poziva na red Murata kojem je toliko vjerovao unatoč Ali Nedžatovim upozorenjima. I Murat je zatečen tim potezom. Za g. Envera je Muratova prosidba Fejze bila kap koja je prelila čašu. G. Enver analizira sve događaje iz prošlosti, sad je siguran da Bariševa smrt nije bila nesreća...

RTL

Pogrešan čovjek // (pon-pet 20:00)

Foto: RTL

Epizoda 18

Crni se polako oporavlja, a Lea se zbog Zoe trudi biti ljubaznija prema njemu. Nastasja se prisjeća svog djetinjstva te joj sve više smeta Zlatkova znatiželja i nastojanje da dozna više o njoj. Mihajlov špijun Sava doznaje da je Crni donor bubrega za Zoe. Moma zbunjuje Dijanu znakovitom porukom, a Mihajla uzrujaju vijesti o Sari koje mu javlja zabrinuta Milena.

Epizoda 19

Lea priznaje Marini da je useljenje Crnog zapravo dobro za Zoe, a Crni se privikava na svoj novi stan. Razočarana Marina od Livija traži objašnjenje zašto je na prvom spoju nestao bez riječi. Ven priprema poseban dar kojim će Zoe izraziti svoju ljubav i odanost. Dijana se odlučuje suprotstaviti Momi, a Lea i Crni vode mučan razgovor...

Epizoda 20

Keti inzistira da Zoe vrati dar koji je dobila od Vena. Greta iznenađuje svoju kćer Keti novostima iz ljubavnog života koje će je šokirati. I dok Sara pokušava doći do Dijane, odluči se povjeriti kućnoj pomoćnici Nevenki, a Dijana se povjerava doktorici Tadić. Crni i Pero, Lein otac, sve se više zbližavaju. Lea želi izgraditi odnos s Venovim roditeljima pa poziva Keti na ručak, što otvara problem oko mogućeg Zlatkova dolaska.

Epizoda 21

Zlatko dolazi na obiteljski ručak s jako neugodnim iznenađenjem za Keti i sve prisutne, tako da ručak prolazi u napetoj i mučnoj atmosferi. Doktorica Tadić je zabrinuta za Dijanu zbog njezina živčanog sloma pa zove Mihajla na razgovor. Biba je vrlo uznemirena zbog prijateljstva koje se razvija između njezina supruga i novog podstanara Crnog.

Epizoda 22

Špijuni Nastasja i Sava traže dokaze po Leinu stanu i u kući Kalemberovih. Zabrinuta Marina savjetuje Leu da se ne igra s vatrom. Unatoč svom zdravstvenom stanju, Zoe želi nastupiti s prijateljima na plesnoj svečanosti. Pero počinje sumnjati da Crni još uvijek ima osjećaje prema njegovoj kćeri. Milena dolazi u posjet Dijani kako bi je pokušala dovesti u red.