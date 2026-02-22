FOTO Zvijezda 'Kumova' objavila prvu fotku svoje kćerkice, otkrila je sretnu vijest

Naša popularna glumica i zvijezda serije Nove TV "Kumovi", 29-godišnja Mirna Mihelčić na društvenoj mreži Instagram objavila je neodoljivu fotografiju. Naime, riječ o njezinoj kćerkici Zori koja danas slavi svoj prvi rođendan! Glumica je tako objavila njezinu fotografiju iz rodilišta prije godinu dana te je u opisu objave napisala: "Sretan ti prvi rođendan zmaju moj! Volimo te!", napisala je ponosna Mirna. Ispod objave nizale su se čestitke za rođendan njezine predivne kćeri. "Sretan ročkas", "Sretan ročkas maminoj ljepotici", "Sretno", "Sve najbolje", samo su neki od predivnih komentara.

Podsjetimo, prošle je godine Mirna Mihelčić ekskluzivno za Večernji list govorila o porođaju, kćerkici Zori te njezinom predivnom imenu. - Dobila je ime po mojoj majci koja se zove Zorana, i tu nije bilo dvojbe. Prije nego sam zatrudnjela znala sam da će se tako zvati. Za dečkića bi bio problem odabrati ime, no za djevojčicu sam znala da će biti Zora. Moja majka i ja smo jako povezane, a prije nego sam zatrudnjela rekla sam joj da ću, ako dobijem kćer nazvati po njoj. Mi i inače tako u obitelji nazivamo djecu po precima. Zapravo, razmišljala sam i o imenu Zorja, no ipak smo zajednički odlučili da će biti Zora - ispričala nam je glumica. Podijelila je i kako je tijekom trudnoće izgledalo snimanje omiljene serije u Hrvata.

- Kostimima smo pokušali prikriti moju trudnoću. Odijevali su me u široke košulje i sakoe, a kada sam bila već u osmom mjesecu trudnoće onda smo birali kadrove i Matija Macan je većinom sjedila. Tako smo skrivali trbuščić, a svakako su se birali kadrovi i kutevi snimanja. Na kraju se više nije mogla prikriti trudnoća zato što sam se udebljala u licu i rukama, a što je svakako i normalno za jednu trudnicu - kazala je Mirna koja nam je otkrila da će se uskoro i udati. Ostatak intervju pročitajte OVDJE. Inače, svog samozatajnog budućeg suprug nekoliko puta je objavila na društvenim mrežama, a posebno se istaknula lijepa objava za Dan očeva prošle godine. Tako je jednom fotografirala šparogu u šetnji s partnerom, a on se vidio u pozadini kako gura kolica i njihovu kćerkicu Zoru. - Bitno da vam vaš muškarac poklanja cvijeće - našalila se simpatična i omiljena Mirna na društvenoj mreži Instagram.