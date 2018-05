Brazilska zvijezda sapunica: Moja su strast mlađi muškarci

Za mene je umjetnost sapiranje prašine svakodnevnog života. Volim je stvarati, volim je živjeti. Gluma je samo jedna od umjetnosti koju živim”, kaže 64-godišnja glumica Vera Holtz, koju trenutačno gledamo u dramskoj seriji “Spone ljubavi” na Prvom programu HRT-a.

“Glumim Magnóliju Leito, majku glavnog lika Pedra, koja je moćna, snažna i autoritativna žena koju mnogi doživljavaju sveticom iako neki u njoj vide vuka u janjećoj koži. Odlično sam se zabavila na setu te serije, glumačka ekipa bila je iznad svih očekivanja”, kaže brazilska glumica koju smo imali prilike gledati u hit seriji “Avenida Brasil”.

“To mi je bila jedna od najdražih uloga. Seriju su na društvenim mrežama komentirali do te mjere da se nakon emitiranja posljednje epizode srušio internet u Brazilu. Postala je najgledaniji program na svim brazilskim televizijama, a posljednju je epizodu pratilo čak 75 milijuna Brazilaca”, kaže Holtz koja je nakon pohađanja škole za dramske umjetnosti debitirala u predstavi u gradskom kazalištu u Sãu Paulu.

“To je bio početak moje glumačke karijere. Ubrzo nakon toga dobila sam uloge u nekoliko predstava. U to sam vrijeme paralelno radila u Institutu za tehnološka istraživanja Sveučilišta u São Paulu”, ističe. Osim što se može pohvaliti brojnim ulogama u kazališnim komadima, iza nje je i mnogo uloga u sapunicama i serijama iako se, kako kaže, nije nadala da će ostvariti televizijsku karijeru.

“Kazalište je bilo moja prva ljubav, oduvijek sam težila biti na daskama i glumiti u predstavama. Telenovele su se dogodile sasvim spontano, no danas mi je drago što je tako. Volim sve svoje uloge i ponosna sam na njih”, ističe Vera koja ima impresivan profil na Instagramu koji krasi više od 150 umjetničkih fotografija i više od milijun obožavatelja.

“Fotografija je moćan medij kojim se volim izražavati. Moj je profil tematski, sadrži komične publikacije koje imaju skrivene poruke”, kaže. Ljubav svog života, kako je nekada govorila, upoznala je početkom osamdesetih godina, a s Cacom Coelhom vjenčala se 1984. godine.

“Bile su to prekrasne godine, pune ljubavi i sreće. Ipak, nakon pet godina shvatili smo da smo prerazličiti i da bi najbolje bilo da svatko krene svojim putem. Caco i ja razveli smo se 1992. godine i nakon toga više nisam stupila u brak”, kaže umjetnica koja je poslije imala veze s puno mlađim muškarcima.

“Moja su strast mlađi, to nije tajna, ali ne bih se više nikad udala. Mislim da je to stvar izbora, meni to nema smisla. Danas postoji mnogo oblika obitelji, živimo u modernom svijetu. Ako želite s nekime graditi budućnost, ne morate isključivo stati pred oltar. Bitno je pronaći nekoga s kime ćete dijeliti dinamiku života. Sjećam se kako se moja majka rasplakala kada sam joj rekla da nikada neće dobiti unuke od mene . Bila je tužna, ali je naposljetku to prihvatila”, kaže.

“Tako je i bilo, nikada nisam imala djecu. Tako sam odlučila, bio je to moj izbor. Znala sam da nisam za to, da nisam na ovaj svijet poslana da imam djecu”, iskrena je glumica koju novinari često pitaju žali li zbog te odluke.

“To je teško pitanje, no ne žalim. Moja je intuicija oduvijek bila ispravna tako da sam je od ranih godina slijedila”, ističe Vera koja u slobodno vrijeme najradije uživa u prirodi. “Obožavam šumu i more. Nema ljepšega nego leći na osamljenu plažu, slušati šum valova i čitati knjigu. Za mene je to raj na zemlji. Sretna sam što mi se bliži mirovina pa ću imati više vremena za to”, zaključila je.