OVOG LIPNJA

Ricky Martin se vraća u Pulu nakon gotovo 30 godina

23.02.2026.
u 23:00

Riječ je o jednom od najutjecajnijih izvođača suvremene latino pop glazbe, čija je karijera obilježila nekoliko desetljeća globalne scene.

Gotovo trideset godina nakon prvog susreta s hrvatskom publikom, Ricky Martin ponovno stiže u Pulu 19. lipnja 2026. Globalna latino pop ikona, čiji su hitovi obilježili čitave generacije i redefinirali ovaj žanr na svjetskoj sceni, vraća se na mjesto gdje je još devedesetih pokazao zašto pripada samom vrhu svjetske glazbene industrije. Njegov povratak u pulsku Arenu neće biti samo koncert, nego i susret publike koja je odrasla uz njegove pjesme kao i one koja će ga tek otkriti. Ulaznice su u prodaji od srijede, 25. veljače, u sustava Eventima. Riječ je o jednom od najutjecajnijih izvođača suvremene latino pop glazbe, čija je karijera obilježila nekoliko desetljeća globalne scene. Od ranih devedesetih do danas, Martin je izgradio impresivnu glazbenu ostavštinu koja uključuje brojne svjetske hitove i nastupe na najvećim svjetskim pozornicama. Njegova sposobnost da poveže latino ritmove s mainstream pop zvukom donijela mu je međunarodni uspjeh i status izvođača koji kontinuirano privlači publiku različitih generacija. Poznat po energičnim i produkcijski raskošnim nastupima, Ricky Martin i danas slovi kao jedan od najuvjerljivijih live izvođača svoje generacija.

Ovaj puertorikanski glazbenik imao je ključnu ulogu u tzv. “latinskoj eksploziji” koja je krajem devedesetih promijenila lice globalne pop industrije. Upravo je 1999. njegova nezaboravna izvedba pjesme “La Copa de la Vida” na dodjeli Grammy nagrada označila prekretnicu u prihvaćanju latino zvuka u anglosaksonskom mainstreamu, otvarajući vrata budućim generacijama izvođača. Taj se utjecaj potvrdio i ove godine, kada je Martin nastupio u sklopu programa Super Bowl, dodatno naglašavajući kontinuitet latino prisutnosti na najvećim svjetskim pozornicama. Objavio je niz iznimno uspješnih albuma, među kojima se posebno ističu “Ricky Martin”, “Sound Loaded” i “A Quien Quiera Escuchar”, koji su mu donijeli višestruke platinaste naklade i brojne glazbene nagrade.

Njegove pjesme, uključujući svjetske uspješnice “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs” i “La Copa de la Vida”, postale su nezaobilazan dio pop kanona i koncertnih repertoara diljem svijeta. Martin je tijekom godina nastupao na najznačajnijim svjetskim pozornicama i festivalima, a njegov povratak u Pulu, gotovo trideset godina nakon prvog nastupa u ovom gradu, dodatno naglašava kontinuitet karijere izvođača koji i danas privlači publiku različitih generacija. Više informacija o rasporedu turneje i datumima te prodaji ulaznica može se pronaći na službenoj stranici www.rickymartinmusic.com te na društvenim mrežama Instagram, Facebook i X. Ulaznice za pulski koncert u prodaji su već od srijede, 25. veljače, a može ih se osigurati putem na svim prodajnima mjestima Eventima kao i putem online sustava www.eventim.hr.

Ključne riječi
showbiz Pula ricky martin

