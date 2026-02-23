Naši Portali
GOSPODIN SAVRŠENI

Svađa, šok i suze u vili! Dvije djevojke odlaze iz showa tijekom spojeva: 'Ja ću plakati, ali od sreće!

Foto: RTL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
23.02.2026.
u 15:05

Pred djevojkama su novi spojevi s Petrom i Karlom, no pisma neobičnog sadržaja zbunit će sve, baš kao i odabir djevojaka s kojima žele provesti dan jer zašto jedan od njih zove, po mnogima, dvije najjače karike

U 'Gospodinu Savršenom' večeras od 21.15 sati na RTL-u slijedi najšokantniji dan dosad! Nakon što su nove djevojke upale na spojeve i poremetile tijek dana, u vili će se pričati samo o toj temi. Lara će i dalje biti posebno uzrujana zbog svega što se dogodilo na grupnim spojevima pa će s njom morati razgovarati i produkcija. Nove djevojke bit će na posebnom udaru ostalih, a njihovo ponašanje ocijenjeno kao krajnje neprihvatljivo. Zbog toga im se u vili ne sprema topao doček: „Stavit ćemo daske na vrata i čavle, vila je zaključana danas!“ Ali nova situacija mijenja i omjer snaga! Djevojke koje su se do jučer svađale shvaćaju kako bi im bilo pametnije da sada zakopaju ratne sjekire, pokažu međusobnu solidarnost i budu u „istom timu“.

Pred djevojkama su novi spojevi s Petrom i Karlom, no pisma neobičnog sadržaja zbunit će sve, baš kao i odabir djevojaka s kojima žele provesti dan jer zašto jedan od njih zove, po mnogima, dvije najjače karike? „Danas će biti između dvije vatre, to je sigurno“, poručuje jedna odabrana dama. A iako će Petrov spoj krenuti mirno, jednoj djevojci ipak će morati priopćiti vijesti kojima se ni u snu nije nadala. S druge strane, Karlo će svoje dvije dame odmah privesti na ispitivanje kako bi razriješio tračeve koji danima kolaju vilom, no sve će brzo eskalirati: „U nekim trenucima mislim da netko od vas nije bio iskren. Dobio sam osjećaj u nekim situacijama da nije baš tako kako vi meni pričate.“

FOTO Ekskluzivno zavirite u novu vilu 'Gospodina Savršenog'! Mediteranski štih i pogled dostojan najromantičnijih scenarija
1/8

U isto vrijeme, ostatak djevojaka pripremat će se za novi cocktail-party ne sluteći da ih nevjerica, suze i veliko iznenađenje čekaju već na početku večeri jer dvije se njihove prijateljice više ne vraćaju u vilu! „Zaprepastila sam se, sve mi je bilo jasno“, poručit će jedna dama sa suzama u očima, dok će druga iskreno priznati, „Ovaj dan nikad neću zaboraviti. Sanjat ću ga sigurno idućih nekoliko mjeseci!“ I dok neke neće moći sakriti emocije koje će ih potpuno preplaviti, druge će zadovoljno trljati ruke jer je u vili jedna izravna konkurentica manje: „Ja ću plakati, ali od sreće!“ Tko ispada, kako su reagirale djevojke i što zamjeraju Karlu i Petru, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.
Ključne riječi
showbiz RTL Nova sezona Gospodin Savršeni

