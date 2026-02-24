Šokantna Obamina izjava uzdrmala javnost, stručnjak za izvanzemaljce: 'Ne očekujem krugove u žitu ili otmice...'

Nedavno su u fokus svjetske javnosti ponovo na red došli i izvanzemaljci i to nakon što je bivši američki predsjednik Barack Obama u podcastu otvoreno rekao da vjeruje u njihovo postojanje. U intervjuu s političkim komentatorom Brianom Tylerom Cohenom, Obama je na pitanje "Jesu li izvanzemaljci stvarni?" odgovorio kratko i jasno: "Oni su stvarni" , ali je odmah dodao da ih nikada nije vidio i da nisu skriveni u tajnoj bazi Area 51 u Nevadi. Kasnije je na Instagramu pojasnio svoje riječi: "Statistički gledano, svemir je toliko golem da su šanse za život izvan Zemlje velike. Ali razdaljine između zvjezdanih sustava su tako velike da su šanse da su nas posjetili male. Tijekom svog predsjedništva nisam vidio nikakav dokaz da su izvanzemaljci stupili u kontakt s nama."

Obamin komentar izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama i u medijima, a mnogi su ga protumačili kao "potvrdu" postojanja izvanzemaljaca. Na to je reagirao i američki predsjednik Donald Trump. U razgovoru s novinarima izjavio da Obama nije trebao to raditi i da je ''napravio veliku pogrešku'', optuživši ga da je navodno otkrio povjerljive informacije. Potom je Trump najavio da će narediti deklasifikacije vladinih dokumenata vezanih uz neidentificirane leteće objekte (NLO/UFO), neidentificirane zračne pojave (UAP) te mogući izvanzemaljski i vanzemaljski život. U objavi na svojoj platformi Truth Social Trump je napisao: "Na temelju iskazanog golemog interesa, uputit ću ministra rata i druga relevantna ministarstva i agencije da započnu proces identificiranja i objavljivanja vladinih dosjea vezanih uz izvanzemaljski život, neidentificirane zračne pojave (UAP) i neidentificirane leteće objekte (NLO), te sve ostale informacije povezane s ovim vrlo složenim, ali iznimno zanimljivim i važnim pitanjima".

No Obamin stav nije iznenađenje za znanstvenike koji se godinama bave tim pitanjem.

Bill Diamond, predsjednik i glavni izvršni direktor SETI Instituta (Search for Extraterrestrial Intelligence) u Kaliforniji, vodeće svjetske organizacije za znanstvenu potragu za izvanzemaljskim životom, dijeli slično uvjerenje – i ide korak dalje. "O da, vjerujem da izvanzemaljci postoje. Definitivno", kazao je. "To je jedno od pitanja koje postavljamo kandidatima za posao u SETI-ju. Ako ne vjerujete u izvanzemaljce, vjerojatno nema smisla raditi kod nas", objašnjava Diamond za Telegraph.

Diamond je, međutim, oprezan u povlačenju razlika u onome što podrazumijeva pod izvanzemaljcima. Ne govori o letećim tanjurima i otmicama. "Život je vjerojatno vrlo uobičajen u svemiru", kaže. "Tek kada počnete govoriti o složenim organizmima, inteligenciji, a zatim, u konačnici, tehnologiji, to postaje druga stvar", dodao je. "Uvjeti koji bi omogućili postojanje izvanzemaljaca, a to su uglavnom vrijeme i evolucija, vjerojatno neće biti toliko uobičajeni kao uvjeti koji omogućuju pojavu samo osnovnog staničnog života. Ali statistički gledano, postojat će mnogi primjeri inteligentnog i u konačnici tehnološkog života na drugim svjetovima", poručio je.

Diamondu su smiješni hollywoodski klišeji o malim zelenim bićima u letećim tanjurima. "Vrlo nam je teško zamisliti kakvi bi bili. Ali pogledajte samo bioraznolikost na Zemlji. Imamo meduze koje izgledaju prilično izvanzemaljski, hobotnice s živčanim sustavom u rukama, kitove koji složeno komuniciraju. Evolucija može stvoriti nevjerojatne oblike", dodao je.

Što se tiče kontakta, Diamond je jasan. "Ne očekujem krugove u žitu ili otmice. Ako napredna civilizacija može doći ovamo, već bi znala da smo tu, proučavala bi našu atmosferu i radiosignale", kaže. Prvi kontakt, dodaje, najvjerojatnije će biti signal, radiovalovi ili laserski impulsi koje priroda ne može proizvesti.

SETI traži znakove tehnologije na tri načina: izravna istraživanja (kao rover Perseverance na Marsu), daljinsko promatranje egzoplaneta (James Webb teleskop) i slušanje signala s radioteleskopa.

"Kakva god bila priroda otkrića, gotovo sigurno će imati utjecaj na nas", naglašava stručnjak. "Nadam se da će nas vijesti uzbuđivati, a ne ugrožavati. Možda bi ljudi konačno shvatili da smo svi na ovom planetu kao jedan mali otok i u ovome zajedno, pa bi nam možda bilo pametnije surađivati ​​umjesto da se međusobno borimo", zaključio je.