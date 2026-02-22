Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISKRENI KOMENTAR

Glumica u 'Nedjeljom u 2' o Mataniću: 'Ne trpim javno cipelarenje, ne volim kamenovanje, ali stojim uz svoje kolegice'

Foto: HRT
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
22.02.2026.
u 15:15

Voditelj Aleksandar Stanković i gošća raspravili su brojne teme, od fenomena filma 'Svadba' do golotinje kao umjetničkog izražavanja, no najveću pozornost privuklo je pitanje o Daliboru Mataniću

U ovotjednom izdanju popularne HRT-ove emisije 'Nedjeljom u 2' gostovala je poznata domaća filmska, kazališna glumica i redateljica Nina Violić. Voditelj Aleksandar Stanković i gošća raspravili su brojne teme, od fenomena filma 'Svadba' do golotinje kao umjetničkog izražavanja, no najveću pozornost privuklo je jedno pitanje.

- Kako gledate na Dalibora Matanića danas - upitao je Stanković glumicu o redatelju protiv kojeg su pokrenute četiri kaznene prijave zbog neprimjerenog ponašanja na setu, od kojih su tri podnijele žrtve, a jednu pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. - Mislim da je tamo gdje bi trebao biti. Nedopustivo je to što je radio i uvijek stojim uz svoje kolegice koje su bile uznemiravane - poručila je Violić, koja se zatim dotakla i javnog linča protiv kolege.

- Cipelarilo ga se s razlogom, ali ne mogu trpjeti to javno cipelarenje, ne volim kamenovanje i uvijek se pokušavam distancirati od toga - kazala je Nina. Stanković ju je potom tražio da komentira to što neki Mataniću oduzimaju pravo na rad: - Vjerojatno zato što je u tom poslu radio što je radio. Iskoristio je tu svoju poziciju da bi uznemiravao vrlo mlade cure - zaključila je glumica i redateljica.

Pljušte reakcije zbog riječi gošće koja dolazi kod Stankovića: 'U nedjelju definitivno palim televizor'
1/14

Podsjetimo, najava da će jedna od najistaknutijih domaćih glumica, Nina Violić, sjesti u vrući stolac popularne HRT-ove emisije voditelja Aleksandra Stankovića bila je dovoljna da izazove lavinu komentara. Dodatnu pažnju privukla je i sama emisija, koja je na svojim službenim stranicama podsjetila na jednu stariju, ali i danas iznimno aktualnu izjavu glumice. Poruka “S obzirom na sve oko nas, najbolje je da se svi dobro zaje…mo, puno smijemo i ne doživljavamo sebe baš pretjerano ozbiljno” savršeno se uklopila u najavu gostovanja, a mnogi su je protumačili kao prijeko potreban savjet u današnjem vremenu. Upravo je ta rečenica, uz novu, oštriju kritiku društva, postala središnja točka online rasprava.

Reakcije publike bile su gotovo jednoglasno pozitivne. Društvene mreže preplavljene su komentarima podrške i oduševljenja, a poruke poput: - “Ovo se dugo čekalo”, “Jedna od najboljih glumica”, “Kraljica svemira”, “Napokon, u nedjelju definitivno palim televizor” - jasno pokazuju koliko je Violić cijenjena. Mnogi su istaknuli kako upravo njezina britkost i autentičnost nedostaju u javnom prostoru, zbog čega se ovo gostovanje iščekivalo s posebnom pažnjom.

FOTO Nezaboravna večer! Nina Badrić treći put je rasprodala Lisinski, pogledajte atmosferu na magičnom koncertu
1/48

Ključne riječi
Nina Violić Aleksandar Stanković Dalibor Matanić Nedjeljom u 2 HRT showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
Starčević
16:21 22.02.2026.

sat vremena floskula, prenemaganja, grčenja, fortune cookies mudrosti, probušenog morala, hinjene snishodljivosti.... a nisam ni gledao

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!