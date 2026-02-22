Glumica u 'Nedjeljom u 2' o Mataniću: 'Ne trpim javno cipelarenje, ne volim kamenovanje, ali stojim uz svoje kolegice'

U ovotjednom izdanju popularne HRT-ove emisije 'Nedjeljom u 2' gostovala je poznata domaća filmska, kazališna glumica i redateljica Nina Violić. Voditelj Aleksandar Stanković i gošća raspravili su brojne teme, od fenomena filma 'Svadba' do golotinje kao umjetničkog izražavanja, no najveću pozornost privuklo je jedno pitanje.

- Kako gledate na Dalibora Matanića danas - upitao je Stanković glumicu o redatelju protiv kojeg su pokrenute četiri kaznene prijave zbog neprimjerenog ponašanja na setu, od kojih su tri podnijele žrtve, a jednu pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. - Mislim da je tamo gdje bi trebao biti. Nedopustivo je to što je radio i uvijek stojim uz svoje kolegice koje su bile uznemiravane - poručila je Violić, koja se zatim dotakla i javnog linča protiv kolege.

- Cipelarilo ga se s razlogom, ali ne mogu trpjeti to javno cipelarenje, ne volim kamenovanje i uvijek se pokušavam distancirati od toga - kazala je Nina. Stanković ju je potom tražio da komentira to što neki Mataniću oduzimaju pravo na rad: - Vjerojatno zato što je u tom poslu radio što je radio. Iskoristio je tu svoju poziciju da bi uznemiravao vrlo mlade cure - zaključila je glumica i redateljica.

Pljušte reakcije zbog riječi gošće koja dolazi kod Stankovića: 'U nedjelju definitivno palim televizor'

Podsjetimo, najava da će jedna od najistaknutijih domaćih glumica, Nina Violić, sjesti u vrući stolac popularne HRT-ove emisije voditelja Aleksandra Stankovića bila je dovoljna da izazove lavinu komentara. Dodatnu pažnju privukla je i sama emisija, koja je na svojim službenim stranicama podsjetila na jednu stariju, ali i danas iznimno aktualnu izjavu glumice. Poruka “S obzirom na sve oko nas, najbolje je da se svi dobro zaje…mo, puno smijemo i ne doživljavamo sebe baš pretjerano ozbiljno” savršeno se uklopila u najavu gostovanja, a mnogi su je protumačili kao prijeko potreban savjet u današnjem vremenu. Upravo je ta rečenica, uz novu, oštriju kritiku društva, postala središnja točka online rasprava.

Reakcije publike bile su gotovo jednoglasno pozitivne. Društvene mreže preplavljene su komentarima podrške i oduševljenja, a poruke poput: - “Ovo se dugo čekalo”, “Jedna od najboljih glumica”, “Kraljica svemira”, “Napokon, u nedjelju definitivno palim televizor” - jasno pokazuju koliko je Violić cijenjena. Mnogi su istaknuli kako upravo njezina britkost i autentičnost nedostaju u javnom prostoru, zbog čega se ovo gostovanje iščekivalo s posebnom pažnjom.