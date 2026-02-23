Priča o roditeljima koji po inkluzivni dodatak moraju dolaziti osobno na bankovni šalter pokazala je sav apsurd birokratskog aparata

Tko želi biti milijunaš // HRT 1 - tri ruže

Jedan od epskih trenutaka u povijesti televizije ide ovako: John Carpenter, 31-godišnji porezni službenik iz Connecticuta, sjeda na stolicu nasuprot Regisa Philbina u američkoj verziji kviza "Tko želi biti milijunaš?", bez problema odgovara na svih 15 pitanja, ne potroši nijedan džoker, a poziv iskoristi samo da ocu kaže da će osvojiti milijun dolara. Taj klip i danas kruži društvenim mrežama (zaista, pogledajte ga ako još niste) i podsjeća ne samo na ovaj sjajan televizijski trenutak, nego i na činjenicu da i kviz može biti vrhunski spektakl. I kod nas su takvi slični trenuci ostali zapamćeni. Svi se sjećaju Mire Bićanić koja je 2003. osvojila milijun kuna u hrvatskom Milijunašu, te još nekih zanimljivih natjecatelja i trenutaka, a pamtit će se sigurno još dugo i nastup maturanta zagrebačke Klasične gimnazije Đure Hameršaka koji je u svom nastupu u konačnici osvojio 34 tisuće eura, ali i srce cijele nacije. O njemu su se snimali prilozi, davao je izjave, organizirano je i gledanje epizode u kojoj je imao prilike otvoriti zadnja dva pitanja... I zaista, rijetki su formati, posebice kvizaški koji mogu trajati desetljećima i dalje ostati ovoliko zanimljivi. I možda bi baš zato trebalo razmisliti o nagradama, jer nekad je milijun kuna bio životna promjena, danas maksimalnih 150 tisuća eura više nije baš ista priča. Pa ako već želimo velike televizijske trenutke, trebalo bi ih onda i adekvatno nagraditi.

Poziv // Nova TV - četiri ruže

Specijal "Poziv" Domagoja Mikića, koji se emitira u sklopu Dnevnika Nove TV, postaje sve značajniji projekt koji pokazuje kako televizija ima opipljiv društveni učinak. Činjenica je da su od početka birali dobre teme, ali načinom na koji su pristupili priči o roditeljima teško bolesne djece, a koji se moraju doslovno boriti za inkluzivni dohodak na koji imaju pravo, zaista su nadmašili sami sebe. Pritom nisu samo detaljno obradili temu, nego su ušli u srž problema, personalizirali su priče, te nakon prvog priloga donijeli nastavke i konkretne odgovore institucija. Priča o roditeljima koji po inkluzivni dodatak moraju dolaziti osobno na bankovni šalter u točno određeno vrijeme, jer ne mogu koristiti bankomate ni internetsko bankarstvo, pokazala je sav apsurd birokratskog aparata koji se lomi na najranjivijima. Emisija je ispričala priče obitelji Fabijana, Julijane, Dijane i Denisa, donijela je i objašnjenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Hrvatske udruge banaka te ih nije pritom samo deskriptivno navela nego postavila konkretan zaključak: "Volje, čini se, od strane banaka ima, a sada ostaje vidjeti hoće li je biti i kod novog ministra Alena Ružića jer roditeljima kojima je svakodnevica dovoljno teška, država ne bi smjela dodatno otežavati, nego konačno ponuditi jasno, pravedno i provedivo rješenje koje će im olakšati život." Takav pristup, uz fokus na jedan problem, jasna pitanja i praćenje priče dok se nešto ne promijeni, rijedak je u televizijskim informativnim emisijama. Stoga "Poziv" zaista podsjeća koliko televizija može biti moćan alat javnog interesa.

Divlje pčele // RTL - jedna ruža

Nakon "Sjena prošlosti" RTL je uspio napraviti još jednu seriju koja mjesecima drži pažnju publike. Radnja je i dalje dovoljno čvrsta i nije se razvodnila nakon tjedana, a glumačka ekipa je odlična! Štoviše, kako serija odmiče, reakcije gledatelja na društvenim mrežama pokazuju da se publika doista vezala uz priču. A to zaista nije mala stvar u vremenu kada mnoge serije ne uspiju držati pažnju ni nekoliko tjedana. Ipak, ima tu i sitnih produkcijskih propusta, pa je tako u zadnjim epizodama u jednoj sceni bio snijeg, a drugoj proljeće, što je zaista bizaran propust koji se ne bi smio događati.

Velvet: Novo carstvo // HRT 1 - jedna ruža

Nova klasična Telemundova sapunica stigla je pak na Prvi program HRT-a i ima baš sve elemente koji bi se i očekivali: modna kuća, zabranjena ljubav i put od male krojačnice do svjetske scene. Priča o Ani Velásquez koja iz Oaxace stiže do njujorške mode i ljubavi s nasljednikom modne kuće Velvet prati sve provjerene elemente meksičkih produkcija, no ima publike koja voli upravo takve melodrame te sadržaj koji nudi bijeg u jedan drugačiji svijet. Stoga zapravo HRT-u ide pohvala što još nije odustao od klasičnih sapunica u moru puno suvremenijih i modernijih formata.