Nova TV serijom 'Na granici' obara rekorde

Vikend koji je iza nas bio je prvi nakon početka jesenske sheme u kojem su RTL i Nova TV izvukle svoje “teško naoružanje” i krenule u rat za gledanost. Sudeći po podacima koje su poslale obje kuće, čini se da je za sada u prednosti Nova TV. Njihov ovogodišnji dramski adut “Na granici” veliki je hit i ovog tjedna. Podsjetimo, prvu epizodu prošlog vikenda gledalo je čak 723 tisuće gledatelja, što je rekordna gledanost neke domaće serije u proteklih deset godina. Nedjeljnu epizodu na Novoj TV gledalo je više od 552 tisuće gledatelja, a ostvarila je 39 posto udjela u gledanosti.

Mladi i zgodni atraktivniji

Prema podacima gledanosti prvih pet epizoda ove hit serije, možemo tvrditi da je riječ o najgledanijoj domaćoj seriji u povijesti Nove TV. Naime, u prvom tjednu, od 9. do 14. rujna, uz seriju je u prosjeku bilo više od 662 tisuće gledatelja.

Puno je zanimljivije bilo vidjeti kako će u izravnom obračunu proći reality showovi dvije TV kuće, s obzirom na to da su se u isto vrijeme emitirali “Život na vagi” i “Farma”. Sudeći prema podacima, ovu nedjelju dobila je Nova TV, budući da je njezina “Farma” bila gledanija. Gledatelji su ove nedjelje upoznali osamnaestero novih kandidata čije ćemo farmerske avanture pratiti sljedeća četiri mjeseca, a njihov ulazak u najzahtjevniji reality show pratilo je u prosjeku više od pola milijuna gledatelja, točnije oko 526 tisuća, te je prva epizoda ostvarila 34,3 posto udjela u gledanosti. Zanimljivo je da su se na ovogodišnjoj “Farmi” okrenuli koncepciji “više mladih i zgodnih farmera” pa je možda i to doprinijelo većoj gledanosti ove, šeste po redu sezone “Farme”.

S druge strane RTL-ov “Život na vagi”, koji je u nedjelju počeo pola sata prije “Farme”, imao je 400 tisuća gledatelja. Na RTL-u puno više razloga za zadovoljstvo imaju subotnjim rezultatima. “Život na vagi” u subotu je zabilježio 441 tisuću gledatelja ili 11.34 posto udjela te je bio najgledanija emisija na svim televizijama.

Suze u “Životu na vagi”

Tijekom predstavljanja 45-godišnjeg policajca Marija Barišića, nad čijom su pričom mnogi i zaplakali, gledanost “Života na vagi” dosegla je čak 630 tisuća gledatelja. Bit će zanimljivo vidjeti nastavak dvoboja za gledanost, pogotovo kad se u borbu uključila i RTL-ova serija “Pogrešan čovjek”. No, i s Nove TV najavljuju nove adute. Već iduće nedjelje 23. rujna počinje šesta sezona Supertalenta. RTL-ov odgovor bit će novi reality show “Gospodin savršeni”, domaća verzija uspješnog formata “Bachelor”. Zasad još nije poznat datum premijere ovog showa, no to će najvjerojatnije biti sredinom listopada.

