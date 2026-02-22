FOTO Ovo je odnedavno jedan od najbogatijih umirovljenika u Hrvatskoj! Evo koju je cifru osvojio u 'Milijunašu'

U ovotjednom izdanju popularnog kviza "Tko želi biti milijunaš?", u epizodi koja je emitirana u četvrtak na HRT-u, zagrebački gimnazijalac Đuro Hameršak odustao je na 14. pitanju te je osvojio vrtoglavih 34 tisuće eura. No ipak, ovaj ambiciozni mladić nije jedini koji je u posljednje vrijeme otvorio 14. pitanje. Nastup umirovljenika Dražena Cukine u "milijunašu" prepričavao se danima nakon emitiranja, prije nekoliko tjedana. Naime, ovaj je gospodin svoje znanje i smirenost pokazao kroz dvije emisije, a kući je na kraju otišao s impresivnih 34 tisuće eura. Cukina je u prvoj emisiji već osigurao 5.000 eura, čime je mirno dočekao nastavak natjecanja. Drugu emisiju otvorio je 11. pitanjem koje je glasilo: “Koji je najmnogoljudniji grad u Africi, a da nije glavni grad svoje države?” Nesiguran u odgovor, odlučio je iskoristiti pomoć publike. Najveći postotak glasova bio je za odgovor B: Lagos. Iako je priznao da to nije bio njegov prvi izbor, odlučio je vjerovati publici – i nije pogriješio. Točan odgovor donio mu je 10.000 eura.

Uslijedilo je nogometno pitanje: “Kojem je vrataru Antonin Panenka ‘uvalio’ panenku?” Logikom i metodom eliminacije Cukina je odabrao odgovor D: Seppu Maieru, čime je osigurao nastavak puta prema višim iznosima. Na 13. pitanju, vrijednom 34.000 eura, bio je potpuno siguran. Pitanje o rukopisu “Jučerašnjeg svijeta” dan prije ubojstva bez zadrške je povezao s autorom Stefanom Zweigom. Točan odgovor doveo ga je nadomak pitanja za glavnu nagradu. Pretposljednje, 14. pitanje za 68.000 eura tražilo je ime američkog predsjednika koji je uveo dolarsku diplomaciju. Cukina je tada procijenio da je sreća bila na njegovoj strani dovoljno dugo te je odlučio odustati. Smatrao je da je točan odgovor James Garfield, no točan je bio William Taft. Odluka o povlačenju pokazala se iznimno mudrom.

Uz ovacije publike, Dražen Cukina napustio je studio bogatiji za 34.000 eura. Time je nadmašio i svoj nastup od prije 16 godina, kada je u istom kvizu osvojio 32.000 kuna, potvrdivši da znanje i pribranost ne blijede s godinama.