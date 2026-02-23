Starta nova sezona Survivora: Novi natjecatelji su sportaši, modeli, poljoprivrednici, te čak specijalizant kirurgije

Nova sezona, još uzbudljiviji izazovi i 24 potpuno nova lica spremna na najveći izazov života – sve to i još mnogo više donosi zabavno-natjecateljski show 'Survivor' koji na ekrane stiže u ponedjeljak, 2. ožujka! Peta sezona globalno popularnog showa gledatelje ponovno vodi u egzotičnu Dominikansku Republiku, gdje će se novi natjecatelji suočiti s nemilosrdnim uvjetima, surovom prirodom, ali i jedni s drugima. Nova sezona donosi raznoliku i intrigantnu postavu natjecatelja u dobi od 19 do 44 godine koji će se međusobno nadmetati podijeljeni u dva suparnička tima – žuti i zeleni. Među njima su sportaši i treneri, modeli i pjevači, poljoprivrednici, grafički dizajneri, farmaceuti te čak specijalizant kirurgije čije snažne osobnosti, različiti karakteri i životne priče jamče dinamičnu sezonu punu napetosti i adrenalina.

Kao kandidatkinja žutog tima u Survivor ulazi 28-godišnja pjevačica Elizabeth Zacero iz Kastva kojoj je tragični životni preokret promijenio perspektivu i potaknuo je na prijavu u show. „Život je prekratak i treba iskoristiti svaku priliku“, poručuje odlučna Elizabeth, uvjerena da je upravo upornost njezin najveći adut. Iz Ljubljane stiže 29-godišnji model Boris Vidović, mnogima već poznat po sudjelovanju u reality formatima, kojemu su sport i disciplina sastavni dio svakodnevice. „U Survivor sam došao kako bih testirao svoje granice i vidio koliko mogu izdržati u ekstremnim uvjetima. Moj cilj je ostati smiren, fokusiran i dosljedan sebi bez obzira na okolnosti“, ističe Boris, dok natjecateljski duh u žuti tim dodatno unosi 23-godišnja sportašica i zaljubljenica u automobilizam Paula Tomičić iz Crikvenice kojoj je rukomet više od desetljeća bio središte života. „Najveći izazov za mene bit će suočiti se s gubitkom i prihvatiti da ne mogu uvijek pobijediti, ali spremna sam se boriti do kraja“, poručuje Paula. S iskustvom u brojnim sportskim izazovima iz Rijeke stiže i 37-godišnji fitness trener i vlasnik sportskog centra Ronald Ilić. Ovaj magistar prava u showu želi pomaknuti svoje psihičke i fizičke granice, poručujući: „Vjerujem da je Survivor jedna od najvećih životnih avantura koja će uvelike promijeniti moju perspektivu i način na koji gledam sebe i svijet oko sebe“. Ponešto drugačiju energiju u tim donosi 23-godišnja instruktorica yoge Barbara Radić iz Siska, svjesna da će joj međuljudski odnosi biti najveći izazov, ali i prilika za rast.

S ciljem da u najtežim uvjetima postane bolja verzija sebe natjecat će se 25-godišnji nogometaš i fotograf Ian Regvar iz Zagreba, dok iz Stobreča dolazi 38-godišnja profesionalna pikado igračica Ana Mamut koja s titulom četverostruke državne i europske prvakinje u show ulazi s izraženim pobjedničkim mentalitetom. Svoje sposobnosti snalaženja u uvjetima izvan urbanog komfora predstavit će 25-godišnji poljoprivrednik Stipe Šunić iz Rodaljica, koji vodi konobu, brine o životinjama i aktivno se bavi sportom, a Survivor mu je dugogodišnji san u kojem vidi priliku da pokaže svoje preživljavačke vještine i sportski duh. Da godine ne određuju snagu karaktera pokazat će najmlađa članica tima, 19-godišnja manekenka Leonarda Tomić iz Mostara. Iza nje su međunarodne titule u modelingu, no u Survivor ulazi kako bi dokazala da iza glamura stoje disciplina, rad i upornost te želja da iz showa izađe još snažnija.

Pozitivnim stavom do pobjede ide 33-godišnji instruktor vožnje i konobar Roko Bačelić iz Šibenika, koji ističe da želi ostati dosljedan sebi bez obzira na okolnosti. Za 40-godišnju farmaceutkinju Anu Modrušan iz Pule Survivor predstavlja osobni detoks, a vjeruje da će joj prilagodljivost, empatija i sposobnost čitanja ljudi biti najveća prednost u plemenu. Žuti tim zaokružuje 40-godišnji grafički dizajner i fitness instruktor Marko Lambaša iz Šibenika, otac dvoje djece koji u Dominikansku Republiku dolazi s jasnim ciljem opstanka do kraja, oslanjajući se na mentalitet „nema predaje“, upornost i motivaciju koju crpi iz obitelji.

S druge strane, neumoljiva konkurencija žutom timu bit će jednako motivirani članovi zelenog tima među kojima su 27-godišnja specijalizantica kirurgije Ana Mitić, 35-godišnja osobna trenerica Adrijana Dozet te 23-godišnja studentica Ivana Makljenović. Tim upotpunjuju 20-godišnja manekenka Lana Mujanović, 23-godišnja studentica veterine Dunja Stanojković, 29-godišnja glumica Maja Čampar, 28-godišnji fitness trener Marko Ristić, 30-godišnji menadžer Nemanja Stojanović, 44-godišnji profesor tjelesnog odgoja Miloš Vojnović, 34-godišnji YouTuber Stefan Ostojić, 25-godišnji košarkaški trener Njegoš Milović te 29-godišnji poljoprivrednik Čedomir Stojanović. S većim brojem natjecatelja, jačom konkurencijom i još dinamičnijim odnosima unutar plemena, peta sezona donosi nikad neizvjesniju borbu za opstanak. Tko će dominirati poligonima, a tko se pokazati kao majstor strategije, ne propustite doznati u novoj sezoni 'Survivora' od ponedjeljka, 2. ožujka, na Novoj TV nakon serije ‘U dobru i zlu’.