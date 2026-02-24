Oglasio se reper Grše i demantirao glasine: To neme veze sa zdravim razumom, do koje granice ljudska zloba može ići

Triljski reper Grgo Šipek (30), publici poznatiji kao Grše oglasio se na svom Instagram profilu kako bi stao na kraj glasinama koje se u zadnje vrijeme šire o njemu te je objasnio zašto u posljednje vrijeme ne nastupa intenzitetom koji bi to želio. "Dragi ljudi, ne volim se oglašavat' javno, ali u ovom slučaju moram. Naveliko se raširila priča da sam ja ove godine bio na odvikavanju, priča koja nema veze sa zdravim razumom, nevjerojatno do koje granice ljudska zloba može ići. Nisam bio na odvikavanju, imao sam zdravstvene probleme koje sam objavio svojoj publici i to je bio jedini razlog otkazivanja koncerata u prethodnoj godini", objavio je Grše na svom Instagram storyju.

Foto: Instagram

Ovaj popularni glazbenik u lipnju prošle godine putem društvenih mreža obratio se svojoj publici i obavijestio ih kako otkazuje sve svoje nastupe zakazane za sljedeća dva mjeseca. Grše je otkrio kako se u tom trenutku već duže vrijeme borio s ozbiljnim zdravstvenim problemima. - Razlog tome je što vučem mononukleozu već preko godinu dana, problemi sa štitnjačom, problemi s leđima... Jednostavno, tijelo mi govori da moram stati - iskreno je priznao reper. Dodao je kako su ga naporan tempo i konstantna putovanja iscrpili, pogotovo tijekom posljednje dvije sezone. - I sami znate koliko nastupam, koliko smo na cesti... to je uzelo danak - poručio je tada. Netom prije pauze objavio je pjesmu “Abu Dhabi” koja je ubrzo nakon objave nagrađena za Hit lipnja.

Zarazan beat, daleke zemlje, poznat flow i zarazna ljetna energija lansirali su je visoko na trending ljestvice, a streaming brojke rasle su iz dana u dan. Grše je u svakom pogledu odnio uvjerljivu pobjedu u lipanjskom krugu Cesarice. Tekst potpisuje upravo on, dok je na glazbi surađivao s Lockroomom i El Maarom. Produkciju su pak i ovaj put radili Lockroom i El Maar, s kojima Grše njeguje već dobro poznatu i uspješnu kreativnu kemiju.