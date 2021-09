Živio život! Počeo je 14. Weekend Media Festival!

Počeo je 14. Weekend Media Festival! Grad Rovinj je i ove godine domaćin komunikolozima i novinarima iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Otvorenje Weekend Media Festivala definitivno je opravdalo moto pod kojim se ove godine održava najveći komunikacijski festival u regiji - Živio život. Nakon jednogodišnje stanke zbog koronavirusa WMF je otvoren sinoć uz ritmove Studija 54 te najvećih hitova Novih Fosila u izvedbi Sanje Doležal, Vladimira Kočiša Zeca te Marinka Colnaga u sklopu programa Diskoteka by Styria Open Air Stage.

- S veseljem možemo reći da je konačno počeo Weekend u koji smo uložili jako puno truda, energije, vremena, kako bi on ove godine bio najbolji do sada. Iza nas je više nego izazovna i zahtjevna godina i ovim Weekendom smo željeli poslati snažnu poruku kakvu nosi naš slogan “Živio život”! U Rovinj nam stiže preko 100 predavača i panelista od kojih svatko donosi neku zanimljivu temu i svoje iskustvo iz različitih segmenata poslovanja, društvenih polja i pojava, kao što su Pete Radovich, nagrađivani sportski producent, Ivan Burazin iz Infobipa, Goran Bogdan, Ivica Kostelić, zatim Jelena Veljača, Zoran Šprajc, Julijana Matanović, Mate Janković, Boris Jokić i mnogi drugi… - rekao je Tomo Ricov, direktor festivala koji se po 14. put održava u Rovinju. Tamo su jučer stigli vodeći medijski, marketinški i komunikacijski stručnjaci, a koja je posebnost ovogodišnjeg WMF-a objašnjava stručnjak za odnose s javnošću Božo Skoko.

- Posebnost ovogodišnjeg WMF-a jest širina tema i gostiju - od umjetne inteligencije do komercijalizacije književnosti, od kreativnih industrija do promjena u percepciji konzumenata medija. Naime, međuovisnost je sve veća, dolazi do konvergencija i brišu se granice. S druge strane, željeli smo vidjeti kakve posljedice nam je ostavila pandemija na život, poslovanje i komunikaciju, te kakvu budućnost možemo očekivati. Odaziv sudionika je iznad svih očekivanja, što znači da smo pogodili programom. Ali to je istodobno potvrda koliko su se ljudi zaželjeli komunikacije i predavanja uživo - poručio je Skoko. Većina gostiju već je jučer prisustvovala otvorenju Weekend Media Festivala, a danas i sutra se održava većina predavanja, panela i rasprava.

U petak od 10 do 11 sati na rasporedu je tema “Da ciljam u metu ili pucam iz sačmarice: “special interest print” vs. “mainstream print”, a uz Večernjakova direktora Renata Ivanuša govorit će i Ivan Buča, glavni izvršni urednik 24 sata, te Josip Ašik iz American Chess Magazinea.

Slijedi panel “Poduzetnik: državni neprijatelj broj jedan” koji će moderirati Mislav Šimatović, zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista. U petak od 17.30 održat će se panel “Made in Croatia” u kojem će sudjelovati Večernjakov glavni urednik Dražen Klarić, izbornik Zlatko Dalić, dizajner Davor Bruketa, Predrag Grubić iz Adris grupe i znanstvenik Igor Rudan.

Valja spomenuti i diskusiju “Što žene žele 2.0 (10 godina kasnije)”, u kojoj će govoriti urednica Dive Vesna Blašković, Tonkica Zlački iz 24 sata, Iva Radić i Ena Domić.