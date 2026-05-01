Znate li koliko zarađuju glumci iz Prijatelja od repriza serije? Od iznosa bi vam se moglo zavrtjeti u glavi

Serija Prijatelji sa snimanjem je završila prije više od 20 godina, a i danas je vrlo popularna te glumci i dalje zarađuju od nje. Ovaj klasik, mogli bismo reći, živi i među mlađim generacija koje s radošću prate događanja u životima šestero susjeda i prijatelja koje igraju Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer i pokojni Matthew Perry, a oni i danas zarađuju od repriza u brojnim zemaljama i na streaming platformama. Naime, glumici zahvaljujući tantijema godišnje dobiju oko 20 milijuna dolara (oko 17 milijuna eura) svaki. Iznos je to koji je otkrila glumica Lisa Kudrow u intervjuu koji je dala za The Times, a otkrila je i kako je i sama ponovno počela gledati seriju nakon smrti kolege Perryja. "Nakon što je Matthew preminuo, ponovno sam gledala seriju", rekla je.

"Prije sam primjećivala samo ono što sam pogriješila ili ono što sam mogla bolje napraviti. Ali tada sam prvi put stvarno shvatila koliko je serija bila sjajna. Pomislila sam: ja sam bila u redu, ali Jennifer i Courteney? Nevjerojatne. David i Matt? Nasmijavali su me do suza. A onda Matthew - on je jednostavno bio na posve drugoj razini", ispričala je. Osim toga, odgovorila je i na pitanja koje mnoge intrigira, a radi s eo popularnosti prijatelja u generaciji koja kada se serija emitirala nije bila dovoljno stara da je gleda. ""Prijatelji" su uhvatili duh neke nevinosti koju mlađe generacije možda nikada nisu imale priliku doživjeti", ponudila je Lisa objašnjenje.

FOTO Sjećate se Zumbul-age iz Sulejmana Veličanstvenog? Kad vidite kako danas izgleda ostat ćete bez teksta

Podsjetimo, Lisa je nedavno gostujući u emisiji "The Drew Barrymore Show" pripovijedala o raznim stvarima, među ostalima i o poklonjenoj posudi: "Matthew mi ju je dao na kraju naše posljednje snimljene epizode. A ja sam nedavno u njoj pronašla poruku koju mi je namijenio. Nisam je otvarala niti sam zavirila u nju. Ali da, unutra je bila poruka, a ja sam na nju zaboravila. Za sve postoji pravi trenutak."

Nakon Perryjeve smrti zvijezde serije "Prijatelji" Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer i Kudrow u zajedničkoj su izjavi objavili da su "potpuno shrvani" te da su bili više od glumačkih kolega. "Mi smo obitelj", napisali su. Godine 2021. glumci su se ponovno okupili u tv emisiji prvi put otkako je serija 2004. proslavila desetogodišnjicu prikazivanja, postavši fenomen pop kulture.