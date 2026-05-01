POP ZVIJEZDA

Britney Spears optužena je za vožnju pod utjecajem alkohola i droga

FILE PHOTO: Singer Britney Spears arrives at the 2016 MTV Video Music Awards in New York
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Hina
01.05.2026.
u 17:00

Optužba dolazi svega nekoliko tjedana nakon što se 44-godišnja pjevačica dobrovoljno prijavila na odvikavanje

Pop zvijezda Britney Spears optužena je u četvrtak za upravljanje vozilom pod kombiniranim utjecajem alkohola i opojnih sredstava, priopćilo je tužiteljstvo okruga Ventura u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Optužba dolazi svega nekoliko tjedana nakon što se 44-godišnja pjevačica dobrovoljno prijavila na odvikavanje. Rasprava u njezinu slučaju zakazana je za 4. svibnja, no prema navodima tužiteljstva, možda se neće morati osobno pojaviti na sudu. Ako prizna krivnju za nesavjesnu vožnju, dobit će godinu dana uvjetne kazne, tijekom koje će morati pohađati edukacijski program o vožnji pod utjecajem te platiti propisane novčane kazne i troškove.

Razlog tome je što nema ranijih prekršaja vožnje pod utjecajem, nije bilo prometne nesreće ni ozlijeđenih prilikom uhićenja, a razina alkohola u krvi bila je niska, navodi tužiteljstvo. Pjevačica hita "Toxic" uhićena je 5. ožujka u Kaliforniji nakon što je primijećeno da vozi 'nepredvidivo'. Policija je izvijestila da je Spears "pokazivala znakove smanjene sposobnosti upravljanja vozilom te pristala na niz testova" nakon zaustavljanja. Spears je u veljači prodala dio prava na svoj glazbeni katalog izdavačkoj kući Primary Wave za zasad nepoznat iznos. Tijekom višedesetljetne karijere ona je imala šest singlova na prvom mjestu britanske top-liste i osam albuma u top 10, a surađivala je i s izvođačima poput Madonne, Rihanne i Backstreet Boysa.

showbiz uhićenje Sud Britney Spears

NIKŠA SVILIČIĆ

'Medijska titula najobrazovanijeg Hrvata mi značajno više stvara nelagodu nego što ugađa taštini'

U vremenu brzih informacija i površnih sadržaja, Sviličić ostaje posvećen znanju, stvaranju i kontinuiranom propitivanju stvarnosti. Iza impresivne biografije krije se autor koji jednako uvjerljivo djeluje u znanstvenom, umjetničkom i javnom prostoru. U velikom razgovoru otkrio nam je kako izgleda život na sjecištu umjetnosti i znanosti, što ga i dalje pokreće te koliko je danas uopće moguće biti "najobrazovaniji" u svijetu koji se stalno mijenj

ODLAZI U MIROVINU

Znate li da naš poznati glumac ima slavnog oca? Evo tko je on

Uz bogatu karijeru, Pero je poznat i kao otac Filipa Juričića, jednog od najistaknutijih glumaca mlađe generacije. Filip je nastavio očevim putem, a njihova je povezanost često isticana kao primjer snažnog obiteljskog i profesionalnog nasljeđa. Tijekom godina otac i sin su imali priliku i profesionalno surađivati, što svjedoči o dubokoj strasti prema glumi koja se prenosi s koljena na koljeno

