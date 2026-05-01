Britney Spears optužena je za vožnju pod utjecajem alkohola i droga

Pop zvijezda Britney Spears optužena je u četvrtak za upravljanje vozilom pod kombiniranim utjecajem alkohola i opojnih sredstava, priopćilo je tužiteljstvo okruga Ventura u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Optužba dolazi svega nekoliko tjedana nakon što se 44-godišnja pjevačica dobrovoljno prijavila na odvikavanje. Rasprava u njezinu slučaju zakazana je za 4. svibnja, no prema navodima tužiteljstva, možda se neće morati osobno pojaviti na sudu. Ako prizna krivnju za nesavjesnu vožnju, dobit će godinu dana uvjetne kazne, tijekom koje će morati pohađati edukacijski program o vožnji pod utjecajem te platiti propisane novčane kazne i troškove.

Razlog tome je što nema ranijih prekršaja vožnje pod utjecajem, nije bilo prometne nesreće ni ozlijeđenih prilikom uhićenja, a razina alkohola u krvi bila je niska, navodi tužiteljstvo. Pjevačica hita "Toxic" uhićena je 5. ožujka u Kaliforniji nakon što je primijećeno da vozi 'nepredvidivo'. Policija je izvijestila da je Spears "pokazivala znakove smanjene sposobnosti upravljanja vozilom te pristala na niz testova" nakon zaustavljanja. Spears je u veljači prodala dio prava na svoj glazbeni katalog izdavačkoj kući Primary Wave za zasad nepoznat iznos. Tijekom višedesetljetne karijere ona je imala šest singlova na prvom mjestu britanske top-liste i osam albuma u top 10, a surađivala je i s izvođačima poput Madonne, Rihanne i Backstreet Boysa.