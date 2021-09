ISKRENA GLUMICA

Uma Thurman otkrila 'najmračniju tajnu' iz mladosti: 'Moje srce bilo je slomljeno'

- Odlučili smo, kao obitelj, da ne mogu zadržati dijete i složili smo se da je pobačaj najbolja odluka. Bez obzira na to, moje srce bilo je slomljeno. Abortus koji sam napravila kao tinejdžerica bila je najteža odluka u mom životu, tada sam se osjećala mučno a i danas me to rastužuje