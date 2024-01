Pobjednik 'Života na vagi' djevojku je upoznao na snimanju showa, a ona prvi put priča o njihovoj vezi

U prvoj sezoni showa "Život na vagi" upoznali smo Ivana Krolu iz Splita. On je u show ušao s 130 kilograma, a uspio je izgubiti čak 45 kilograma. Od tada do danas prošlo je sedam godina, a on i dalje marljivo radi na svom izgledu te je i dalje u sretnoj vezi s RTL-ovom producenticom Ivanom Šimac koju je upoznao tijekom snimanja showa, a ljubav se razvila nakon snimanja. Sada je prvi puta o njihovoj vezi progovorila i Ivana i ispričala je kojim tijekom se razvijao njihov odnos u kojem je prvi korak - poziv na kavu, napravio Ivan.

- Bila sam kod prijatelja i prijateljice na Ravnicama i taman se odlučilo kako ćemo na RTL-u raditi format 'Život na vagi'. Prijateljica Ukrajinka mi je ispričala kako je to jedan od najboljih formata u Ukrajini te kako su u prvoj sezoni imali jednog lika koji je smršavio i bio toliko zgodan da je cijela Ukrajina poludjela za njim, da su se doslovno njegovi posteri prodavali u časopisima. U tom sam smjeru razmišljala u novoj sezoni, da bi i nama trebao netko takav - prisjetila se u razgovoru za RTL Ivana kako je započela njezina priča i upoznavanje sa showom koji joj je donio i ljubav. U procesu castinga u koji je bila uključena zajedno s Antonijom Blaće i kolegicom Danom inzistirala je da jedan od kandidata bude i Ivan Krolo i napominje kako nije imala nikakav predumišljaj tada.

- Cijelo vrijeme sam govorila Antoniji kako će on biti zgodan kada smršavi. Ne mogu reći da već pred kraj nisam primijetila sama, da kada bih ga pogledala, pomislila bih kako je to strašno zgodan frajer, malo i da sama sebi potvrdim svoju tezu, a malo i iz osobnih razloga. Ali, naravno, profesija je profesija. Tamo smo da odradimo svoj posao. Odradili smo to sve skupa i sezona je bila jako uspješna - ispričala je Ivana.

Tijekom snimanja njihov je odnos bio profesionalan, a kada je sve završilo i kada je Ivan pobijedio odlučio je Ivanu pozvati na kavu i ubrzo su shvatili da ih veže nešto više od poslovne suradnje i prijateljstva. - Ispada u biti da sam ja njega od starta gurala pa me znaju čak malo zezati u smislu 'napravila si si projekt privatno', ali stvarno nisam. Eto, tako je ispalo i zaljubili smo se na kraju - rekla je Ivana.

