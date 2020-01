Bizarna objava američke voditeljice o Jugoslaviji izazvala brojne reakcije

Američka voditeljica mreže Fox, Katie Pavlich na Twitteru je opisala život svojih roditelja u bivšoj Jugoslaviji.

Katie je napisala čudan tvit prije sedam godina, koji je nedavno postao viralan i sada svi reagiraju na njega.

My family in former Yugoslavia used to have to write down visitors to their home in a book, including family so govt could come check it.