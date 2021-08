Po nalogu liječnika 95-godišnji Tony Bennett povlači se s glazbene scene: Zabrinuti smo

Popularni američki pjevač Tony Bennett povlači se s podija i neće više nastupati, objavio je njegov sin i dugogodišnji menadžer Danny Bennett. Samo tjedan dana nakon što se pjevačka legenda pridružila svojoj višegodišnjoj glazbenoj suradnici Lady Gagi na dva rasprodana koncerta na Manhattanu, u Radio City Music Hallu, objavljeno je da se 95-godišnji izvođač neće više vratiti pod svjetla pozornice, a najavljeni drugi koncerti su otkazani. Najavljivani njujorški šou pod nazivom “One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga”, predstavljen je kao niz posljednjih koncerata popularnog pjevača u Velikoj jabuci. Nastupi su bili predviđeni i na drugim pozornicama na Istočnoj obali. No nakon objave da će Bennett otkazati turu, njegov je sin potvrdio da se pjevačka zvijezda dugoga sjaja potpuno povlači s pozornice.

“Neće biti dodatnih koncerata,” kazao je Danny Bennett za magazin Variety. “To je za nas bila teška odluka, jer je on sposoban izvođač. No ovo je uslijedilo po nalogu liječnika", dodao je. Glazbenik koji je ovjenčan brojnim nagradama Grammy i čija vrhunska karijera traje sedam desetljeća kazao je za AARP Magazine ranije ove godine kako već četiri godine živi s Alzheimerovom bolesti. Njegov sin rekao je da je zdravlje ipak najvažnije, a da pjevaču nije toliki problem samo pjevanje koliko putovanja. "Umorio se. Odluka je donesena da su nastupi naprosto sada previše za njega. Ne želimo da, primjerice, padne s pozornice", kazao je njegov sin i menadžer. Po riječima Dannyja Bennetta, koji vodi njegovu karijeru 40 godina, njegov otac i dalje ima glas koji mu je priskrbio 20 Grammyja, uključujući i onaj za životno djelo.

"Ne brine nas hoće li moći pjevati, zabrinuti smo više zbog psihičkog aspekta...i ljudske prirode. Tonyju je 95", kazao je njegov sin objavljujući kraj aktivne karijere čuvenog pjevača. Tony Bennett nedavno je proslavio 95. rođendan i tom je prilikom najavljen njegov drugi album dueta snimljenih s Lady Gagom. Prvi zajednički album "Cheek To Cheek" objavljen je 2014., a Lady Gaga ovih je dana na Twitteru objavila kako ju je već tada Bennett pitao želi li snimiti drugi album s njime, pjesme Colea Portera. "Uvijek mi je čast pjevati s mojim prijateljem Tonijem i naravno prihvatila sam poziv", napisala je Gaga najavivši da će novi album ‘Love For Sale’ biti objavljen 1. listopada". Album “Love for Sale” Bennett i Gaga snimali su tijekom dvije godine.