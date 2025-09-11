Naši Portali
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOT NA VAGI

Plavci motivirani unatoč ozljedama, a crveni naljutili Edu: 'Suosjećam, ali vratite mi malo svojim angažmanom!'

Foto: RTL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
11.09.2025.
u 22:31

Novi dan u 'Životu na vagi' nosi i novi izazov, a već prvi pogled na postavljene trampoline, u kandidatima je izazivao znatiželju, ali i lagani strah. Dobrodošlicu na Veliki izazov kandidatima su poželjeli treneri Edo i Mirna. Svaki tim imao je zadatak prebaciti lopte preko zida pomoću trampolina. S druge strane zida nalaze se mreže kojima kandidati moraju hvatati lopte i ponijeti ih do košara. No kako sve ne bi bilo tako jednostavno, timovi su se morali dogovoriti kako će podijeliti zadatke. Lopte u boji timova, crvene i plave, vrijede 1 bod, dok crne lopte nose 2 boda. Tim koji prvi uspješno prikupi 100 bodova odnosi pobjedu.

„Vrijeme je da zaista pokažete svoje motoričke sposobnosti i dobar dogovor unutar tima jer nagrada je dosad možda najbolja – 3 kilograma prednosti na nadolazećem vaganju“, zaintrigirala je Mirna kandidate. „Nagrade mogu biti dvosjekli mač“, smatrao je član crvenih Dominik, dodavši kako im to možda neće biti dovoljno. Izazov je krenuo, a crveni su bili u laganoj prednosti. Josipa je osjećala bol u koljenu pa su plavci zbog toga sporije trčali, a Tamaru, koja je bacala loptu, mučilo je rame. Nakon napete borbe preciznosti i koncentracije, pobjedu je odnio upravo crveni tim, rezultatom 100:76.

Nakon izazova, Tamara se u suzama žalila na snažnu bol u ramenu pa je intervenirala i Hitna: „Žao mi je jako što nisam mogla dati više od sebe da ih dobijemo!“ Edo je pobjednike crvene bodrio da nastave davati sve od sebe, a Mirna svojim plavcima pokušala dati do znanja da joj ništa nije izgubljeno. Kraj dana trenerica Mirna odlučila je posvetiti Emi i olakšati joj njezin strah od vode i dubine. „Nije tako strašno“, bila je ponosna Ema na svoj napredak, „Uspjela sam se opustiti jer sam razmišljala da sam napokon prebrodila neki strah koji je bio tu cijeli život.“ Sljedeći dan na rasporedu je još jedan trening. Mirna je bila jako zadovoljna angažmanom plavih. Činilo se da svatko ima jasan cilj ispred sebe i da motivacije ne nedostaje. „Jako variraju još uvijek elan, volja i motivacija kod natjecatelja. Puno je tu emotivnih pražnjenja zbog pobjeda, poraza, gubljenja ljudi, tako da je sve to nekako i prirodno“, smatrao je, pak, Edo gledajući svoj crveni tim.

Dubravko je bio najmanje raspoložen na treningu, a žalio se i na bolove u trbuhu. Edo je smatrao kako je njegova motivacija najmanja te ima osjećaj kako lagano odustaje. „Stvar je konzistancije, vaše kontinuirane predanosti ovom procesu. Stvarno imam suosjećanje da vam je teško i da ovo nije lagan zadatak. Ali ajde mi samo vratite malo, molim vas, svojim angažmanom“, nije bio zadovoljan Edom rezultatima treninga, dok je pohvalio jedino Snežanu, „Nije lako, ali to je ono što će izgraditi vaš karakter.“ GallaSandalla je priznao Edi da je malo skeptičan prema cijelom procesu: „Malo sam ljutit, mislio sam da će brže ići... Slušam tu sve i želim raditi na sebi, ljutit malo jesam, ali to dođe i prođe.“ A nakon treninga oba tima imala su mini sastanak. Edini crveni zajedno su raspravljali što za svakoga od njih znači riječ „tim“.

Zajedno su sastavili i pravila tima koje bi trebali slijediti, a Dominik je proglašen kapetanom crvenih. „Edo nam je pokazao da nije samo naš trener nego i dio naše obitelji u kojoj trenutno živimo“, bili su zadovoljni. I Mirna je sazvala plavce. Katarina je ponovno imala velikih problema dok je pokušala sjesti na travu, no ostali su je bodrili, a Mirna pohvalila da već vidi napredak u odnosu na početak. Trenerica je posebno u timu željela raditi na međusobnom uvažavanju i prihvaćanju različitih karaktera; „Isti ste tim, igrate za isti cilj!“ Vođa plavih je, s najviše osvojenih glasova, postao Zvone. A što još čeka timove, pokazat će nova epizoda 'Života na vagi', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji.

