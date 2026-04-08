FOTO Novo luksuzno putovanje Maje Šuput i Šime Eleza! Ovo je idealna kulisa za bijeg od svakodnevice

Samo nekoliko dana nakon što su Uskrs proveli odvojeno, Maja Šuput i Šime Elez pokazali su da je u njihovom odnosu sve u redu, i to novim luksuznim putovanjem. Par je otputovao u Madrid, a španjolska prijestolnica poslužila je kao idealna kulisa za potvrdu njihove ljubavi i bijeg iz svakodnevice.

Maja je na društvenim mrežama s pratiteljima podijelila djelić romantične atmosfere. Na Instagramu su osvanule fotografije iz večernjeg izlaska, gdje u žutoj haljini pozira u poznatom madridskom restoranu Metropolis. Osim gastronomskih užitaka, pokazala je i noćne čari grada, podijelivši fotografiju zgrade Metropolis, a Šiminu prisutnost potvrdila je označivši njegov Instagram profil uz fotografiju na kojoj nazdravljaju crnim vinom.

Podsjetimo, Maja i Šime ove su godine već posjetili Toskanu i Bali, gdje im je društvo pravio i maleni Bloom. Popularni dvojac odlučio je fanove počastiti prizorima izvođenja vratolomija u egzotičnom okruženju Indonezije u siječnju. Uz nekoliko fotografija koje su podijelili na društvenim mrežama, Maja je uz osmijeh napisala kako 2026. godina može službeno početi. Na fotografijama se mogu vidjeti kako poziraju uz bazen, a jedna od njih pokazuje simpatičan trenutak u kojem Šime, "Gospodin Savršeni" iz prošle sezone RTL-ova showa, nježno drži Maju za noge dok ona visi u zraku.

Inače, veza pjevačice i bivšeg "Gospodina Savršenog", od početka je pod povećalom javnosti, ponajviše zbog razlike od 19 godina. Ipak, par redovito ističe kako im godine ne predstavljaju prepreku te zajedničkim trenucima poput onih iz Madrida ili Balija konstantno dokazuju da njihova ljubav ne poznaje predrasude.