Pjevačica iz Rijeke nedavno je otkrila kako je izgubila 50 kg, a sada je pokazala novu transformaciju

Riječka pjevačica Martina Vrbos (38) prije nekoliko godina povukla se iz javnosti kako bi se posvetila obiteljskom životu. Zbog ljubavi se preselila u Beograd gdje živi s mužem Bogoljubom Vidakovićem, za kojeg se udala 2016., te imaju sina Kostu i kćer Milu. Martina je svoju pjevačku karijeru počela u riječkoj grupi Putokazi, a javnost je pamti i po sudjelovanju u reality showu Survivor te voditeljskom angažmanu na glazbenom kanalu MTV Adria.

Glazbom se Martina i dalje aktivno bavi i često nastupa, a sinoć je sve iznenadilo i transformacijom imidža kada se u Beogradu pojavila na predstavljanju projekta "321 Srbija". Na ovom događanju Martina je pjevala i pokazala kako se iz plavuše transformirala u crnku. Nedavno je ove godine Martina u emisiji ''Ami G Show" progovorila o borbi s kilogramima i otkrila da je uspjela smršavjeti čak 50 kilograma.

Foto: Antonio Ahel 05, December, 2022, Belgrade - The presentation of the project of national importance 321 Serbia, under the auspices of the Chamber of Commerce of Serbia, the Tourist Organization of Serbia and the Ministry of Tourism and Youth, was held at the Hyatt Regency Hotel. Martina Vrbos. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 05, decembar, 2022, Beograd - Predstavljanje projekta od nacionalnog znacaja 321 Srbija, pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije, Turisticke organizacije Srbije i Ministarstva za turizam i omladinu odrzano je u hotelu Hyatt Regency. Photo: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

-Imala sam 120 kilograma. Možete li da zamislite kakav sam bila lik s takvom kilažom. Sva nešto vesela, kao simpatična, debela, a hoću umrijeti. Cijela ta borba me je promijenila. Za sedam mjeseci pala sam na 68 kilograma, ispravila sam zube, operirala sam grudi, jer sve je nekako bilo katastrofa. Sada sam baš zadovoljna - izjavila je tada. Pet godina je i izbivala s glazbene scene, a prošle godine je u IN Magazinu objasnila zašto je nije bilo.

- Vizualno nisam bila zadovoljna i htjela sam što više dovesti sebe u red kad se vratim. Dobra muzika je bila kod mene u drugom planu samo zbog toga što ja kažem ili kako izgledam, onda su mi znali suradnici reći - možda ti je bolje da šutiš nekada - rekla je tada.

VIDEO Junak utakmice Dominik Livaković u braku je s lijepom Helenom, ali ljubav nije bila na prvi pogled