Sestra nestale Marijane Seifert u srpskom showu otkrila nove detalje: 'S alkoholom je bila agresivna, bila je nemoguća'

Maja Kovačević je u showu 'Zadruga 6' otvorila je dušu kandidatu Filipu Caru, te pričala nestalu sestru Marijanu Seifert. Prvo je ponovno naglasila da je bila na depresivima i tabletama za spavanje, no da se uspjela odviknuti od toga.

- Bila sam na antidepresivima, tabletama za spavanje i jednom sam se probudila i rekla da neću više. Ljudi su njenog muža napadali, optuživali. Mi imamo dosta saznanja, sve govori da je... To je tako, kamera ju je snimila da dolazi do mosta i nikad se nije vratila. Ostavila je torbicu sa dokumentima i to je to - kazala je Maja.

- Kakva šteta čovječe - rekao je Car.

Maja je dodala i da je obitelji jedan čovjek rekao gdje da traže Marijanu te da će platiti cijelu potragu ako ne bude tamo.

- Ronioci su istraživali područje cijelo, ali rijeka odnosi. Nama je čovjek jedan otkrio sve što nitko nije znao, nije bilo u medijima, on nam je rekao gdje da tražimo i da ako ne bude na tom području, on će platiti cijelu potragu - izjavila je Maja.

Car ju je nakon toga pitao je li ostavila kako pismo.

- Nikakvo pismo nije napisala? Ona je u totalnom bunilu bila.

Maja je izjavila kako je njena sestra bila agresivna pod utjecajem alkohola.

- S alkoholom bi bila agresivna, bila je nemoguća - zaključila je.

