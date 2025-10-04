Naši Portali
KOMENTIRALA SITUACIJU

Pjevač se razveo nakon 25 godina braka, a srpski mediji tvrde da je čak 15 godina imao ljubavnicu, oglasila se bivša

Srbija: U Studiju 8 na Košutnjaku počelo je snimanje novogodišnjeg programa RTS-a
Foto: Amir Hamzagic
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
04.10.2025.
u 14:30

Prema informacijama koje su prenijeli srpski mediji, Lončarević je navodno posljednjih 15 godina živio s ljubavnicom s kojom ima dvoje djece. Samira to nikada nije potvrdila, a Dženan Lončarević do danas nije komentirao te navode.

Pjevač Dženan Lončarević i njegova supruga Samira razveli su se nakon 25 godina braka, a iako su do prošle godine živjeli u braku, mnoge je iznenadila je vijest da se pjevač odlučio na razvod. Prema informacijama koje su prenijeli srpski mediji, Lončarević je navodno posljednjih 15 godina živio s ljubavnicom s kojom ima dvoje djece. Samira to nikada nije potvrdila, a Dženan Lončarević do danas nije komentirao te navode.

Dženan i Samira imaju dvoje djece, a prema tvrdnjama medija, pjevač je tijekom braka održavao paralelnu vezu s ženom s kojom već više od 15 godina živi u Beogradu. Navodi se da su čak dobili i drugo dijete, što je iznenadilo mnoge, uključujući samu Samiru, koja tvrdi da nije bila svjesna toga sve do nedavne situacije s razvodom.

Samira je jednom prilikom ispričala kako nije mogla povjerovati da njezin muž 15 godina ima ljubavnicu, s obzirom na to koliko ga je voljela i bila posvećena braku. "Čula sam da je Dženan dobio dijete s tom ženom s kojom živi, ali nisam to vidjela. Čula sam glasine, ali ne mogu tvrditi da je to sigurno istina", rekla je Samira, dodajući da je najviše zabrinuta zbog imovine koju su stekli zajedno.

Samira je u intervjuu otkrila i da se boji da će nakon razvoda ostati bez svega, jer je Dženan, kako tvrdi, svu imovinu prepisao na druge osobe, uključujući njegovu majku i navodnu ljubavnicu. "Najveći problem je imovina. Doživjela sam da me, nakon 25 godina braka, želi izbaciti iz kuće. Nikada ne bih potpisala zahtjev za razvod, ali problem je što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke, a stan u Beogradu stavio je na ime žene s kojom živi", kazala je Samira.

RTL-ova voditeljica preminula je sa samo 25 godina, a njezina smrt tada je rastužila cijelu Hrvatsku
Srbija: U Studiju 8 na Košutnjaku počelo je snimanje novogodišnjeg programa RTS-a
1/21

Istaknula je da se ne brine za sebe, jer ima vlastitu plaću i može se snaći, ali najviše je zabrinuta za svoju djecu koja nemaju ništa u slučaju da nešto pođe po zlu. "Za sebe imam plaću, ali brinem za svoju djecu. Na njihovim imenima nemaju ništa. Želim im osigurati budućnost jer što bi oni radili kad se nešto dogodi?", dodala je Samira.

Iako Dženan održava dobar odnos s djecom, Samira tvrdi da se njihovi odnosi s pjevačem pogoršali i da već više od godinu dana ne komuniciraju. "On dolazi u Prijepolje, ali boravi u istoj kući, a mi ne komuniciramo. Naš odnos je narušen. Naši odvjetnici se čuju, ali mi ne razgovaramo od ljeta prošle godine", zaključila je Samira. Do sada, Dženan Lončarević nije komentirao niti potvrdio niti opovrgnuo tvrdnje o ljubavnici ili imovinskim pitanjima, što je ostavilo brojne nedoumice među javnošću.

Voditeljica Dnevnika samozatajnog supruga upoznala je u srednjoj školi: Imaju dvoje djece i ne viđamo ih često
Srbija: U Studiju 8 na Košutnjaku počelo je snimanje novogodišnjeg programa RTS-a
1/21
razvod raskid prekid ljubav brak veza Dženan Lončarević showbiz

