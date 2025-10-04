Naša pjevačica objavila poruke jedne pratiteljice i poslala snažnu poruku: Ružna si, izgledaš kao da imaš 50 godina

Naša poznata pjevačica Neda Parmać Klačar iznenadila je i zabrinula svoje pratitelje najnovijom objavom na Instagramu. Uz dirljivu fotografiju iz djetinjstva Neda je podijelila priču o online zlostavljanju koje trpi od strane jedne pratiteljice. No, umjesto da se prepusti negativnosti, iskoristila je ovu situaciju kako bi poslala iznimno snažnu poruku o pravim vrijednostima i, što je najvažnije, o zaštiti djece od zlobnih komentara. U objavi Neda je opisala prepisku s gospođom koju je nazvala Nada. Sve je, kako kaže, počelo prije godinu dana s porukom: "Njezina prva poruka meni bila je prije godinu dana: “Ružna si, izgledaš kao da imaš 50 godina.” Smiješno mi je jer kakva je to poruka?! Pa onda komentar na story…“Uopće se te ne razumije, samo se kreveljiš i ništa nisi objasnila. Strašno!” Što je istina jer umirem od smijeha. Ja se na to još više smijem i nađem se kako joj komentiram na jednoj objavi “Izgorila ti pita.” Na to je ona meni odgovara…neću ponavljati…vidjeli ste u storyju pa još dodaje: “Pa kad ti vrijeđaš, ja ti vraćam istom mjerom! Istina boli.”

Pjevačica je priznala da ju je cijela situacija na kraju duboko rastužila, ne zbog samih uvreda upućenih njoj, već zbog spoznaje da postoje takve osobe i kakav utjecaj mogu imati na druge. - I tu shvatim da razgovaram sa ženom koja očito nije dobro. U tom trenutku me zapravo rastužilo jer nije stvar u Nadi i u meni. Stvar je u tome što takve osobe postoje i uvijek će postojati. I nisu problem samo nama odraslima, nego i djeci. Naša djeca će neminovno čuti da nisu dovoljno dobra, dovoljno lijepa!!! Zato stojim iza ovoga: svatko tko komentira izgled djeteta bolesna je osoba. Točka. Na žalost, nije mi prvi put da čujem slične komentare, i od nepoznatih i od poznatih. Ono što mi možemo napraviti je učiti našu djecu pravim vrijednostima. Podizati ih, ljubiti, davati im vještine i samopouzdanje. Jer drage moje Nade, sisu možeš “ugraditi”, nos možeš smanjiti, salo s trbuha možeš usisati, ali od svog mozga ne možeš pobjeći - zaključila je svoju objavu Neda.

Njezina iskrenost i zrelost naišle su na lavinu podrške pratitelja koji su je u komentarima obasuli pohvalama. "Jako lijepo sročeno, a moglo je otići u drugu krajnost s obzirom na bezobrazluk dotične gospođe. I tako izgleda pravi primjer pravih vrijednosti. Bravo Nedo", "Tužno. Meni je na neki način žao takvih ljudi jer nije lako od 0-24 h biti u frustrirajućoj koži okupani zlobom", i "Nema nade za Nadu. Ne daj se Nedo", samo su neke od poruka podrške.