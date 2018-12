Pjevač prvi put govori o kćeri s kojom nije u kontaktu i čiju djecu nije upoznao

Pjevač Željko Krušlin Kruška početkom sljedeće godine postat će djed, otkrio je to za Story i ispričao kako njegov sin košarkaš Filip i njegova supruga, rukometašica Iva Milanović - Litre očekuju sina.

Filipa (29) je Krušlin dobio u prvom braku, a iz sadašnjeg braka s novinarkom Ivanom Radaljac Krušlin ima 18-godišnju kći Editu, ali Krušlin ima i treće dijete, kći Ivanu koju je dobio kao 23-godišnjak u tadašnjoj vezi. Za Story Krušlin prvi put priča o kćeri Ivani koja je u braku s Markom Vidukom, bivšim igračem Dinama i bivšim kapetanom australske nogometne reprezentacije.

- Dosta je to komplicirano. Imam kćer Ivanu iz predbračnog odnosa. To se dogodilo kada sam imao 23 godine. Poslije sam išao na utvrđivanje očinstva i dokazano je da sam otac. No neke su stvari među nama ostale nerazjašnjene pa, nažalost, nisam u kontaktu s njom. Mislim da ona ima dvoje ili troje djece, ali kako nismo bliski, ovo mi je zapravo prvo unuče s kojim ću provoditi vrijeme - izjavio je glazbenik.

Dodao je kako ne krivi svoju kćer što nisu u kontaktu, kaže kako je jednostavno takav bio splet nesretnih okolnosti i žao mu je što nisu u kontaktu.

