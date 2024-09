Pjesma 'Jugo' najavljuje Massimov posljednji album 'Evergreen Vještina'

„Girl You Know It’s True“

Pogledajte tko je sve od slavnih došao pogledati film o najvećoj prevari osamdesetih godina

„Girl You Know It’s True“ približit će vam Roba Pilatusa i Faba Morvana, članove grupe Milli Vanilli, od njihovih prvih uspjeha, obiteljskih odnosa do skandala koji je šokirao svijet. Kroz fascinantnu rekonstrukciju ključnih trenutaka njihove karijere, odnos s producentom Frankom Farianom i drugim suradnicima, gledatelji imaju priliku doživjeti sve faze strelovitog uspjeha od europskih do svjetskih top lista. Uz to, film prati emotivne, obiteljske trenutke ovih zvijezda, kao i izazove s kojima su se suočavali iza kulisa njihovog zvjezdanog statusa