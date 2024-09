Bolna ispovijest glumice Katić: Prestala je jesti, pričati, nije se htjela kupati

Glumica Branka Katić, koju smo gledali i u seriji "Novine" jednom je prilikom otvoreno govorila o tome kako je bilo odrastati uz mamu kojoj je bio dijagnosticiran bipolarni poremećaj. Pričala je kako je njezina mama prvi put u depresiju pala kad je njoj bilo deset godina i opisala je kako je izgledao život s mamom i njezinom dijagnozom.

- Prestala je jesti, pričati, nije se htjela kupati, nije htjela ići kod doktora, to je bio potpuni šok jer nismo znali što se događa. Kada smo uspjeli s njom otići kod doktora, a ni to nije htjela jer je mislila da je to sramota, da znači da je ona luda ako ide kod psihijatra, to je još jedna od stvari za koju se nadam da je u ovo vrijeme bolja... U to vrijeme malo tko je išao na psihoterapije, makar iz tog kruga ljudi koje smo znali - ispričala je u intervju za Telegram glumica Branka Katić.

- Tata, moja starija sestra i ja u prvi mah smo bili u čudu. Nismo znali što se događa. Kao da je odjednom postala neka druga osoba. Pre toga je bila vesela i nježna mama. Odjednom je dobila izgubljen, prazan pogled, svega ju je bilo strah. I nije željela pomoć. Dugo je odbijala da odemo kod liječnika, kasnije je vrlo teško prihvatila da mora redovno uzimati terapiju i to do kraja života - kazala je Branka u svojoj ispovijesti koju je prošle godine dala za Telegram. Opisala je kako su izgledali pojedini momenti s mamom i u kojim situacijama se pomalo bojala.

- Najviše me plašio taj njen pogled i odsutnost, zatvorenost, nesposobnost da podijeli svoju muku sa nama i osjeti bilo kakve lijepe osjećaje. Plašila sam se hoće li se ikada uspjeti vratiti i opet biti ona moja mama koju volim i znam. U fazi depresije je bila potpuna otuđenost, izgubljenost, nemogućnost obavljanja bilo koje aktivnosti. Ništa je nije zanimalo, nije htjela da bilo tko dolazi - ispričala je glumica priču o svojoj majci koja je preminula prije dvije godine.