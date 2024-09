FOTO Na koncertu Baby Lasagne dirljiv natpis ukrao pažnju: Bio je poseban. Voljen i neprežaljen diljem svijeta

Unatoč kiši održan je dugonajavljivan koncert Baby Lasagne. Obožavatelji koji su mjesecima unaprijed razgrabili karte i to samo u četiri minute odlučili su doći podržati svog Marka Purišića. Odlično je vidjeti ovako vjerne obožavatelje koji su se nedvojbeno najviše rasplesali na njegov eurovizijski hit "Rim Tim Tagi Dim", a koji je, ako se prisjetimo na ovogodišnjoj Euroviziji zasjao na drugom mjestu. Unatoč kiši atmosfera je bila odlična, a mnogima je pažnju privukao i jedan dirljiv natpis. Naime, s obzirom na to da je Marko u Poljskoj otkrio da je njegov mačak Stipe uginuo, fanovi su odlučili izvjesiti plakat s fotografijama glazbenika i njegovog voljenog mačka. Posvetu su napisali na engleskom jeziku. "Stipe, vrlo poseban mačak, voljen i neprežaljen diljem svijeta. Sjećanja i otisci šapa voljenog mačka ostat će u našim srcima. Zauvijek", pisalo je na plakatu.

12.09.2024., Zagreb - Prvi od tri koncerta Baby Lasagne na Salati. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Podsjetimo, glazbenik se na koncertu u Poljskoj rasplakao kada je podijelio vijest da je uginuo Stipe.

- Ovo me rasplakalo, Stipe je uginuo. Ne, ozbiljno, Stipe, naš voljeni mačak je uginuo nedavno. Kada sam ovo vidio, jednostavno me rasplakalo, rekao je Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna.

Podsjetimo, mačak Stipe bio je glavni junak slikovnice 'Baby Lasagna i mačak Stipe - Veliko prijateljstvo' koja je prevedena i na engleski jezik. U slikovnici je ispričana avantura zvana 'Rim Tim Tagi Dim' kroz perspektivu mačka Stipe i to od nastanka pa do odlaska na Eurosong.

Stipe je nadahnuće Baby Lasagni u pisanju njegove hit pjesme i neodoljiva podrška uz mace Gertrudu i Branku. Svaka mačka, kao i Stipe, oblikovani su u slikovnici prema stvarnim karakteristikama, a najmlađi kroz njih uče o podršci, ustrajnosti i zajedništvu. - Bio sam često u bendovima, ali nikad nismo radili nešto posebno od mercha ili općenito nešto takvo kao što je slikovnica. Posebno sam uzbuđen, jer je ovo slikovnica koja opisuje priče i događaje Elizabetinih i mojih mačaka, nešto poput jedenja puža ili tuče s kaučem. Jako sam uzbuđen da to predstavljamo javnosti, jer ovo su stvarne priče i vjerujem da će biti nešto zaista posebno, kazao je Marko na promociji slikovnice.

Autor teksta, kao i ilustracija je Igor Jurilj, ilustrator i novinar koji se umjetnički potpisuje kao Yellow Yuri, koji je oblikovao priču o velikom prijateljstvu mačka Stipe i Baby Lasagne. Stipe pojavio se i u spotu za pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim', a bio je poseban jer je rođen kao jednooki mačak. Marko je i ranije govorio koliko voli svoje mačke i koliko su mu nedostajale tijekom boravka u Švedskoj.

