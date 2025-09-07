Pitali smo umjetnu inteligenciju kolike su šanse da Maja Šuput i Šime Elez postanu par, a ovo je odgovor

Maja Šuput i Šime Elez već duže vrijeme se intenzivno druže, ali ne otkrivaju je li njihov odnos prijateljski ili ljubavni. Pitali smo umjetnu inteligenciju kolike su šanse da njih dvoje završe u vezi, a u nastavku je odgovor koji smo dobili. Ne mogu dati točan postotak ili neku “znanstvenu” vjerojatnost jer se radi o privatnom životu dvoje ljudi – a ljubavni odnosi ovise o osobnim odlukama, emocijama i okolnostima koje nisu javno poznate.

Ali mogu dati okvirnu procjenu na temelju onoga što se vidi izvana u medijima: Faktori koji povećavaju šanse: Više puta su snimljeni zajedno (jahta, večere, izlasci) u situacijama koje izgledaju intimno. Između njih je očita kemija, što su primijetili i obožavatelji. Ni jedno od njih ne žuri javno demantirati priče — radije ostavljaju sve nedorečeno, što često znači da im odgovara da ih ljudi povezuju.

Faktori koji smanjuju šanse: Maja izbjegava potvrditi bilo kakvu vezu i time zadržava “čar misterije” — moguće da se radi samo o poslovnoj/promotivnoj suradnji. Šime se pokazao diskretnim i usmjerio se na sitne detalje (poput “tko je donio voće”), a ne na ljubavnu priču — što može značiti da ne želi javnu romansu. Javne osobe ponekad namjerno stvaraju ili puštaju glasine radi medijske pažnje, pa postoji mogućnost da je sve samo marketing. Dakle, ako bismo to preveli u neformalnu procjenu: Srednje do umjerene šanse (recimo oko 40–60%) da bi se romansa mogla razviti, jer ima stvarnih naznaka privlačnosti. Ali bez njihove potvrde, jednako je moguće da ostane samo na “iskri” i javnoj igri.