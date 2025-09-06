Preminula Baddie Winkle (97): Baka koja je 'krala muškarce' i postala ikona interneta otišla je u legendu

Svijet se oprašta od Helen Elam Van Winkle, neponovljive internetske ikone poznate pod imenom Baddie Winkle, koja je preminula u dobi od 97 godina. Vijest o njezinoj smrti podijelila je njezina praunuka na Instagramu, platformi na kojoj je Baddie izgradila svoje carstvo i inspirirala milijune. "Kruna je vječna, a njezina ljubav živjet će zauvijek u mnogim svjetovima", stoji u emotivnoj objavi koja slavi život žene koja je postala globalni fenomen u svojim osamdesetima. Baddie Winkle nije bila samo internetska ličnost; bila je kulturni pokret, živi dokaz da za stil, hrabrost i život punim plućima nikada nije kasno. Svojom porukom prkosila je nametnutim standardima ljepote i starenja, potičući tjelesnu pozitivnost i slaveći ljepotu starijih osoba na način koji je bio istovremeno provokativan i oslobađajući.

Njezin legendarni slogan, "Stealing Your Man Since 1928" (Kradem ti muškarca od 1928.), postao je viralan i sažeo je bit njezina duha – drzak, duhovit i potpuno nesputan. S milijunima pratitelja na društvenim mrežama, Baddie je redovito objavljivala fotografije i videozapise u ekscentričnoj odjeći, jarkim bojama, neobičnim uzorcima i ponekad oskudnim kombinacijama, uvijek s ciljem rušenja tabua. Njezina pojava bila je izjava protiv ageizma i lažnih ograničenja koja modna i kozmetička industrija nameću pojedincima, a posebno ženama. Kroz svoj jedinstveni izričaj, postala je glas generacija, pokazujući da autentičnost ne poznaje godine i da je pobuna protiv normi vječno mlada.

Put Helen Van Winkle do slave započeo je potpuno neočekivano 2014. godine, kada joj je bilo 85. Prije nego što je postala Baddie, vodila je miran život na svojoj maloj farmi u Kentuckyju, brinula se o praunucima, uređivala vrt i svake nedjelje odlazila u crkvu. Prekretnica se dogodila jednog dana kada ju je njezina praunuka, Kennedy Lewis, fotografirala u svojim odrezanim trapericama i majici s tie-dye uzorkom. Fotografija je, uz pomoć Kennedy, objavljena na Twitteru i Instagramu, a ostalo je povijest. "Ja sam opaka kuja; uvijek sam bila buntovnica", objasnila je jednom prilikom nastanak svog umjetničkog imena. "Pa smo odlučili 'bad' (opak) - 'baddie'. A moje prezime je bilo Van Winkle, pa smo dodali Winkle." Njezina prva objava postala je viralna, a nakon što ju je zapratila i glazbena zvijezda Rihanna, njezina popularnost eksplodirala je na globalnoj razini.

Iza blještave fasade i neonskih boja krila se žena koja je u životu iskusila duboku tugu i gubitak. Rođena u Hazardu, Kentucky, Helen je odrasla na farmi i provela 28 godina radeći u tvrtki Dresser Industries. Bila je udana za Earla Georgea Van Winklea od 1947. godine sve do njegove tragične smrti u prometnoj nesreći 1983., točno na njihovu 35. godišnjicu braka. Gotovo dvadeset godina kasnije, suočila se s još jednim strašnim gubitkom kada je njezin sin David preminuo od raka kostiju. Upravo su ti teški životni udarci, kako je ponekad davala naslutiti, oblikovali njezinu odlučnost da ostatak života proživi bez kompromisa, slaveći svaki trenutak s neviđenom energijom i radošću. Njezina transformacija u Baddie Winkle bila je njezin način da se ponovno rodi i prigrli život u njegovoj punini.

Jednom kada je stupila na svjetsku scenu, Baddie Winkle postala je nezaustavljiva sila. Godine 2015. kreativna agencija Grit Creative Group angažirala ju je kao zaštitno lice svoje kampanje, gdje se transformirala u ikone poput Kurta Cobaina i Kate Moss. Pojavila se na crvenom tepihu na promociji Netflixove serije Orange Is the New Black i prisustvovala dodjeli MTV Video Music Awards kao gošća Miley Cyrus. Njezina karizma donijela joj je uloge u glazbenim spotovima za Fergie ("Life Goes On") i LunchMoney Lewis ("Ain't Too Cool"), kao i nacionalnu reklamu za Smirnoff. Magazin Time uvrstio ju je 2016. na popis "30 najutjecajnijih ljudi na internetu", a iste godine osvojila je i nagradu Shorty za "Instagramera godine". Surađivala je s brojnim brendovima, uključujući Missguided, INC.redible Cosmetics i Aussie, a 2017. objavila je i svoju knjigu "Baddiewinkle’s Guide to Life".

Osim modnog i zabavnog svijeta, Baddie je bila i glasna aktivistica. Otvoreno se zalagala za legalizaciju medicinske marihuane, što joj je donijelo dodatnu popularnost među mlađom publikom. Smatrala je da kanabis ima brojne medicinske prednosti, osobito za osobe koje pate od kroničnih bolova i drugih bolesti, te se nije ustručavala javno govoriti o tome. Njezin aktivizam bio je produžetak njezine cjelokupne filozofije – biti vjeran sebi, bez obzira na društvena očekivanja i predrasude.

Baddie Winkle ostavlja iza sebe nasljeđe koje nadilazi smiješne fotografije i viralne objave. Ona je bila podsjetnik da život ne prestaje u određenoj dobi i da se individualnost treba slaviti, a ne potiskivati. Svojim je primjerom pokazala kako se nositi s tugom i kako iz nje izrasti jači, šareniji i glasniji nego ikad prije. Kako je sama jednom rekla u svom stilu: "Nadam se samo da ću ostati dobrog zdravlja što je duže moguće, a imam dobre gene. I sjajno izgledam u svojim trapericama."