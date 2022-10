Pionir rock and rolla Jerry Lee Lewis preminuo u dobi od 87 godina

Jerry Lee Lewis, američki rock glazbenik i tekstopisac preminuo je u 88. godini života, javlja BBC.

Jedan je od začetnika rock and roll glazbenog žanra i uveden je u kuću slavnih "Rock and Roll Hall of Fame", a također zbog njegovog doprinosa u pionirskom radu u žanru ulazi i u kuće "Rockabilly Hall of Fame".

Mediji su Jerry Lee Lewisa nazivali ranim rivalom Elvisa Presleya i beskompromisnim glazbenim buntovnikom, poznat po rock pjesmama kao što su “Whole Lot of Shakin’ Going On”, “Great Balls of Fire”, “Breathless” i “High School Confidential”.

Lewis je preminuo u svom domu u Desoto Countyju, Mississippi, uz svoju sedmu suprugom Judith Coghlan.

Lewis je rođen u siromašnoj obitelji Elmoa i Mamie Lewis u Ferriday, Concordia Parish, istočna Louisiana, gdje u svojoj ranoj mladosti počinje svirati glasovir sa svoja dva bratića Mickeyem Gilleyom i Jimmyem Swaggartom. Njegovi su roditelji stavili svoju farmu pod hipoteku, kako bi mu mogli kupiti pianino. Glazbeni stil je razvijao pod utjecajem svoga starijeg rođaka pijaniste Carla McVoya, s kojim je zajedno slušao radio, a posebno crnačku glazbu Haney's Big House. Stoga je Lewis bio u mogućnosti da napravi svoj osobni stil, koji se sastoji od mješavine R&B-a, boogiea woogiea, gospela i country glazbe. Svira i snima s raznim umjetnicima kao što su Moon Mullican i Merrill Moore, a ubrzo postaje i profesionalni glazbenik.

Lewisov život potpuno se promijenio kada su se on i njegov otac odvezli do Sun Recordsa u Memphisu gdje je prve snimke već napravio mladi Elvis Presley. Snimio je nekoliko country pjesama, no kad je vlasnik studija Sam Philips kakvu energiju isijava, preporučio mu je da se okrene rock and rollu.

Kada je objavio pjesmu “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” 1957. godine, pjesma je "eksplodirala", a ubrzo zatim snimio je i “Great Balls of Fire”.

Pod nadimkom Ubojica, opisan je kao “prvi veliki divlji čovjek rock n’ rolla i jedan od najutjecajnijih pijanista 20. stoljeća.” Do jučer je Lewis bio posljednji preživjeli član Million Dollar Quarteta Sun Recordsa i sudionik albuma “Class of ’55”, koji je uključivao Johnnyja Casha, Carla Perkinsa, Roya Orbisona i Elvisa Presleya.

Iako nije ponovio velike hitove u kasnijim fazama karijere, Lewis je je bio mamac za publiku širom svijeta donedavno, ne samo uživo na turnejama već i s dobro prihvaćenim i prodavanim nosačima zvuka. Tako je njegov album “Last Man Standing” kojeg je snimio u 71. godini života 2006. s preko milijun prodanih primjeraka, njegov najkomercijalni album. Posljednji album objavio je 2014. godine.

Skandal u svijetu izazvao je i 1957. godine kada je oženio svoju 13-godišnju nećakinju.

VIDEO>>Anđa Marić prošetala pistom nakon dugo vremena: Tek je nedavno napravila prve samostalne korake u sedam godina, a s multiplom se bori od 2012.