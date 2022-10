Milan Popović (56) i supruga Bojana (28) postali roditelji, poznato je i ime koje su nadjenuli djevojčici

Srpski poduzetnik Milan Popović (56) i njegova supruga Bojana (28) postali su roditelji djevojčice, a poznato je ime.

Kako piše srpski Blic, djevojčici su nadjenuli ime Sofija. Kralj bakra, kako ga zovu, nakon tri sina, Aleksandra, Milana i Đorđa dobio je kćerkicu. Inače, Sofija dolazi od grčke riječi ''Sophos'' što u prijevodu znači ''mudrost'', odnosno ''mudrica'', ''ona koja je mudra''.

Izvor blizak paru rekao je da su majka i beba dobro te da je sve je prošlo u najboljem redu. Milan i Bojana su presretni. Popović ne krije oduševljenje što je dobio kćer nakon tri sina.

O Milanovoj supruzi ne zna se mnogo, a svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti. Milan je svojedobno otkrio kako su se on i supruga Bojana upoznali.

-Nas dvoje smo se upoznali u Beogradu. Bojana je iz dobre beogradske obitelji, obrazovana, oštroumna, snalažljiva, uvijek spremna za šalu- kazao je Milan.

