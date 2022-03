Petar Grašo s puno nježnosti opisuje suprugu Hanu: Ona je jedno dobro, skromno i drago biće prije svega

Poslije dva uspješna koncerta u Areni Zagreb gdje je s publikom proslavio i svoj rođendan, Petar Grašo prošli petak je i svojoj splitskoj publici priredio koncert za pamćenje. U publici je u Splitu bila i njegova supruga Hana Huljić s kojom će Petar ovo ljeto dobiti i prinovu.

- Ona je bila tu kao jedna djevojka ili mlada žena koja je došla uživat u koncertu, decentno, bez da je aparati snimaju. Ona je jedno dobro, skromno i drago biće prije svega. Mi smo zaista ljudi koji pokušavaju sakrit svoj privatan život, ali izgleda da je to baš okidač da se mediji izuzetno zanimaju za nas. Ne mogu zamjeriti medijima jer nisu napisali nijednu lošu stvar, ali je to bilo zaista intenzivno - rekao je Petar Grašo za IN Magazin. Tijekom koncerta dogodila se i jedna simpatična situacija koja je glazbenika nasmijala i čak je prestao i pjevati. Naime, Grašo je usred pjesme ''Srce za vodiča'' uoči transparent u publici na kojem je pisalo ''Di je Hana''.

''Hana je gore'', rekao je Grašo kroz smijeh na oduševljenje publike i zaradio pljesak. Nastavio se smijati još nekoliko trenutaka, a potom je molio publiku da zaplješću i obožavatelju koji je podigao transparent. Petar je ove godine osvojio i Večernjakovu ružu za glazbenika godine, a kako se dodjela odvijala istu večer kad i njegov prvi koncert u Areni Zagreb nagradu je umjesto njega primila sestra Buga, a glazbenik nam se javio dan poslije i nije skrivao oduševljenje zbog osvojene Ruže.

- Doista me izuzetno obradovala vijest da sam osvojio drugu Večernjakovu ružu na koju čekam dvadesetak godina.Dogodilo se to doista u najboljem mogućem trenutku. Vijesti sam dobio usred koncerta u Areni i pomislio sam kako je ionako savršena večer dobila dodatnu dimenziju ljepote. - rekao je.

