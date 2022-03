Alen Vitasović još se nalazi u bolnici: 'Oživljavali su me, bilo je jako teško'

Glazbenik Alen Vitasović (53) boravi na liječenju u pulskoj bolnici gdje su ga primili zbog problema s koronavirusom. Vitasović je boravio na intenzivnoj njezi, a sad je otkrio da je na kisiku.

- Još sam u bolnici. Ide na bolje. Bilo je jako teško, ali ide na bolje – kazao je te opisao da mu je falilo kisika zbog čega je sada priključen na njega.

- I dalje imam koronu, ali nisam više zarazan. Oživljavali su me, nisam imao kisika. To je sad najopasnije, upala pluća. Korona će otići, ali treba to sad smiriti. Najbitnije je da se ne proširi, da ne završim na respiratoru. Nisam se cijepio, meni je korona došla sama. Strašne posljedice ću osjećati cijeli život. Neću biti jak kao prije, ali funkcionirat ću kao čovjek – ispričao je istarski glazbenik za 24 sata.

Vitasović je u bolnici završio prije nekoliko dana nakon što ga je počelo bosti u plućima. Jedno vrijeme nije mogao ni hodati pa je koristio invalidska kolica. - Ne mogu govoriti, u bolnici sam zbog teške korone i upale pluća. Nalazim se na intenzivnoj njezi i to može potrajati - napisao nam je u poruci Vitasović prije pet dana kada je završio u bolnici. Istaknuo je i da se medicinsko osoblje za njega jako dobro brine.

- Svi su se bojali jako za moje zdravlje. Ali sad je dobro. Idemo dalje. Prošao sam svašta u životu. Ali ovo nisam nikad doživio. Sad slijedi odmor. Lova mi nije bitna. Bitno mi je zdravlje, publika, ljudi da ih vidim. Da se veselimo i družimo. Svi smo izgubili puno toga uslijed pandemije. Nema ničeg lijepog. Samo ratovi oko nas. Tako da sad odmaram. Vrijeme u bolnici kratim čitajući stripove, Zagora kojeg sam čitao kad sam bio mali - zaključio je glazbenik.

Velika podrška su mu obitelj i prijatelji, ali i brojni pratitelji na društvenim mrežama kojima se javi povremeno. Na društvenim mrežama je obznanio i da je pozitivan na koronavirus te objavio da otkazuje dogovorene koncerte i snimanja.

VIDEO Dobitnika Večernjakove ruže Tina Kovačića dočekali bakljadom u rodnom Osijeku