Pažanin ljutito: Briga me kako izgleda originalni recept! Dajte malo mašte!

Pažaninu je dosta, „a takav je recept“ izlika i smatra da Andrea i Barbara mogu bolje, samo to nisu pokazale s glavnim jelom. Pohvale, ali i desetke, dobili su Loreta i Ivana te Nikolina i Otto.

„Ovaj vaš curry sa sirom, ovako nabacanim unutra, nemam mi nikakvog smisla. Da ste napravili polu-tortilje s punjenjem, bio bih puno sretniji. Što to mene boli briga kako izgleda originalni recept! Hoćete reći da ste vidjele originalni recept i da to tako mora biti, a da ovo što ja govorim nema veze? Da ste se malo poigrale sa svojom maštom, da ste to malo doradile drugačije, bio bih puno sretniji.“, srdito je Ivan Pažanin poručio Andreji i Barbari nakon što je kušao paneer curry s beskvasnim kruhom, odnosno njihovo „bezukusno“ glavno jelo. Međutim, predjelo mladih splitskih kuharica ga je očaralo!

„Drug tanjur mi je fantastičan. Ova kapula s punjenjem mi je stvarno osvježenje, odlično. Odavno nisam probao ovako ukusno predjelo, taj balans okusa, gorčine i kiseline iz kapule, punjenje… Ma, odlično!“, poručio im je Pažanin, s kojim su se složio i ostatak žirija.

Mateja Domitrović Sabo svoju je desetku dodijelila Zadrankama, i to za njihov „predivan i nježan“ rižoto s tikvicama i rikulom koji „pršti okusima“ te „neodoljive“ proljetne rolice i pohani sir, a s kojima se Pažanin baš i nije oduševio. Bile su mu „suhe i teške“, a sir im je izgorio, pa je Loreti i Ivani dao svega šest bodova.

Mate Janković je, pak, nagradio Nikolinu i Otta za „najbolju paštu“ koju je jeo u showu. Tortelini s bundevom izazvali su brojne epitete žirija, no samo je Mate okrenuo desetku.

„Oni su radili mini varijantu tramezzina, onda ga ispohati, pa uvaljati u parmezan… Kao, to ništa nema smisla. A, ustvari, itekako ima smisla! Moram također reći da me skoro nikako nije toliko oduševilo kao taj tramezzin, a bolju tjesteninu još nismo imali prilike jesti u showu. Oprostit ću sitne pogreške u rižotu. Ali kad imam ovako visoko postavljena dva tanjura, moram dati desetku!“, komentirao je Mate koji upravo dobio ideju za sutrašnji ručak.

Nikolina i Otto ovakvim su komentarima dobili krila. Mogu li zadržati prvo mjesto na ljestvici ukupnih bodova? Odgovore krije novi nastavak kulinarskog showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“, koji će se prikazati u utorak, 24. travnja u 21:05 na RTL-u!