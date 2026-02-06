Naša najpoznatija tiktokerica priznala: 'Skrivam istinu od vas već gotovo godinu dana'

Naša najpopularnija tiktokerica Mirta Miler koja je svojim kreativnim make-up transformacijama osvojila svjetsku scenu, objavila je video koji je njezine pratitelje ostavio bez daha. U vrlo osobnoj ispovijesti otkrila je kako se iza kulisa njezina glamuroznog života odvija teška bitka. Video započinje riječima "Lagala sam vam godinu dana", nakon čega Mirta objašnjava kako je 2025. godina za nju bila jedna od najtežih. "Skrivam istinu od vas već gotovo godinu dana i mislim da je vrijeme da napokon o svemu progovorim. Prije nego što me počnete osuđivati, molim vas da shvatite kako je ovo jako osobno i da mi je vrlo teško pričati o ovome. Godina 2025. za mene je bila jedna od najtežih u životu iz jako puno razloga. Prošle godine izgubila sam obje bake u razmaku od šest mjeseci. Bila sam im jako bliska, te su me žene odgojile. To je bio ogroman šok, iz očitih razloga, i nisam se s tim nosila onako dobro kako sam mislila da hoću.", rekla je u objavi. U samo šest mjeseci izgubila je obje bake za koje je bila iznimno vezana, a tuga je postala okidač za povratak poremećaja u prehrani.

"To me ponovno gurnulo u moj poremećaj prehrane. Kad god mi se mentalno zdravlje pogorša, ofarbam se u plavo. Prošle godine bila sam plava šest mjeseci. Mislim da to ima veze s tim što stavljam masku i bježim od toga tko sam zapravo. Nikada o ovome nisam otvoreno pričala, pogotovo ne javno jer me sram i osjećam se poraženo. U posljednje vrijeme ponovno dolazim sebi i vraćam svoju iskru. Zaista želim biti glas svima koji prolaze kroz slične situacije. Ovdje sam da vam kažem da niste ludi i da vas ne treba biti sram. Ljudi ste i vaše nesavršenosti čine vas jačima i ljepšima. Žao mi je što sam se pretvarala da je sve u redu i što sam lagala da sam dobro. Znam da ćete razumjeti.'', iskreno je Mirta ispričala u videu objavljenom na društvenim mrežama. Video je objavila nakon što su u komentarima njezinih objava pratitelji primijetili kako je izgubila dosta kilograma i izrazili su sumnju da je to postila lijekom Ozempic.

Kroz seriju isječaka, Miler je prikazala kako je njezina borba s mentalnim zdravljem utjecala i na njezin izgled. Video prikazuje njezinu transformaciju iz plavuše natrag u prepoznatljivu crvenkastu boju kose, simbolizirajući time povratak sebi i početak oporavka. "Nadam se da će moja iskrenost potaknuti druge da budu hrabri i odaberu oporavak sa mnom", napisala je u opisu objave, pozivajući sve na ljubaznost jer, kako kaže, "nikad ne znate kroz što netko prolazi". Njezina hrabrost da javno progovori o tako intimnoj temi naišla je na golemi val podrške. Komentari ispod objave ispunjeni su porukama ohrabrenja i ljubavi. "Drago mi je da se osjećaš dovoljno dobro da pričaš o tome", napisala je jedna pratiteljica, dok su joj drugi slali podršku i dijelili vlastita iskustva.