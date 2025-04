Panelisti je nisu uspjeli nagovoriti – natjecateljica igrala na sigurno i show napustila s 3.000 eura

U novoj epizodi zabavnog showa „Tko to tamo pjeva?“ nagradu od 3.000 eura odnijela je Jovana Prpić, ljubiteljica vatrogastva iz Slatine i ovotjedna natjecateljica. Jovana je u sedam eliminacijskih krugova napravila samo dvije pogreške, izbacivši dva dobra glasa. Prije finalnog dueta morala je donijeti ključnu odluku – hoće li riskirati dosad osvojeni iznos i nastaviti natjecanje, ili će se povući. Iako su je panelisti nagovarali da ostane u igri, njezin instinkt govorio joj je da ne riskira, pa ih nije poslušala. U finalnom duetu sa Sandijem pokazalo se da je preostali tajni glas, TV voditelj bio dobar pjevač, čime je propustila priliku za osvajanjem glavne nagrade. Inače, kao TV voditelj nastupao je hrvatski glazbenik i voditelj, Darus Despot U prvom izazovu emisije Prvi dojam, kuhar je već na samom početku zbunio Giannu, koja ga je odmah prepoznala, ali nije bila sigurna u njegove vokalne sposobnosti. „Znam da je on iz MasterChefa, ali ne znam zna li pjevati. Pa nije pjevao u Masterchefu“ - rekla je Gianna koja je bila u pravu, kuhar je bio prošlogodišnji natjecatelj showa MaterChef – Manuel Crnobrnja. Dok su ostali panelisti istaknuli vrtlaricu kao potencijalni loš glas, Luka i Alka predložili su Jovani da izbaci zavarivača, pa ih je ona i poslušala. U razotkrivanju se pokazalo da je zavarivač loš glas te je Jovana osvojila prvih 500 eura u emisiji.

U prvoj rundi izazova Playback na pozornici su se pojavili šivačica, drvodjelac, hipnotizerka i instruktorica vožnje. Gestikulacije i pokreti instruktorice vožnje osvojili su panel, iako je gostujući panelist Sandi Cenov bio skeptičan. „Jako je dobro to napravila i uvjerljiva je bila, ali mislim da nas navodi na krivi put!“ – rekao je. S obzirom na to da su i drvodjelac i šivačica također izveli uvjerljive nastupe, Jovana je odlučila poslati hipnotizerku u eliminaciju. U razotkrivanju, hipnotizerka, koja je loš glas, izvela je pjesmu „Danas sam luda“, čiji je autor Alka Vuica. Na to je Alka duhovito prokomentirala: "Nikad nisam čula bolju izvedbu nijedne moje pjesme!" Jovana je svojim odabirom osvojila 500 eura. U drugom dijelu Playbacka lip sync su izveli TV voditelj, biciklistica, vrtlarica i kuhar. Atmosfera je bila na vrhuncu, a panelisti su se toliko uživjeli i rasplesali da im je Frano duhovito dobacio: "Svaka čast, moji panelisti, sve više ličite na prosječnu hrvatsku svadbu." Jovanina odluka i ovaj put nije izazvala raspravu jer su se svi složili s njezinim izborom kada je eliminirala biciklisticu, što joj je donijelo još 500 eura.

U trećem izazovu To sam ja Jovana je prvo poželjela otkriti što to šivačica skriva ili otkriva, a zatim je odlučila pogledali prilog instruktorice i TV voditelja, koji ih je uspio uvjeriti da je i voditelj i pjevač. Nakon promišljanja, natjecateljica je poslala vrtlaricu u eliminaciju, no ovoga puta njezina intuicija ju je iznevjerila jer se ispostavilo da je vrtlarica dobar glas. Zbog ove odluke, Jovanin osvojeni iznos ostao je na 1.500 eura. Vrlo brzo je Jovana ponovno povećala svoj saldo. Nakon što je pogledala priloge drvodjelca i kuhara, ovoga puta je odlučila vjerovati sebi. Kada je u četvrtom izazovu, Tajni studio, eliminirala kuhara, njezina se odluka pokazala točnom. U razotkrivanju je kuhar pokazao svoj pravi - loš glas, čime je Jovana osvojila još 500 eura.

Nakon toga, na red je došao peti izazov Glasoboj. Preostala četiri tajna glasa: šivačica, drvodjelac, instruktorica vožnje i TV voditelj izveli su playback na matricu u kojoj su se izmjenjivala dva različita glasa: jedan njihov i jedan posuđeni, pri čemu je jedan bio dobar, a drugi loš. Nakon izvedbi, Jovana se složila sa Sandijem da bi drvodjelac trebao biti eliminiran. Nakon još jednog osvojenog iznosa od 500 eura, uslijedio je izazov Ima slike, nema tona, u kojemu se samo na milisekundu čuje pravi glas tajnih maskiranih kandidata. Nakon što je pogledala dokazni materijal šivačice, njezin prilog uvjerio je Jovanu da ona nije dobar glas, no ova odluka nije bila ispravna pa je Jovana ostala bez 500 eura koje je mogla osvojiti.

U finalnom izazovu eliminacije poznatom pod nazivom Intervju, ostali su TV voditelj i instruktorica vožnje. Nakon što je Jovana iskoristila svojih 30 sekundi za intervjuiranje tajnih glasova, panelisti su dobili priliku postaviti jedno pitanje. Gianna je tu priliku iskoristila da upita TV voditelja sviđa li mu se Alka, čime je iznenadila i ostale u studiju. Vinčić je tada dao svoj prijedlog: "Mislim da instruktoricu vožnje trebamo poslati nazad na parking." Jovana ga je poslušala i odlučila eliminirati instruktoricu. Kada je instruktorica, koja je loš glas, zapjevala, Goran Vinčić joj se pridružio na pozornici, te su zajedno zabavili cijeli studio, završavajući izazov u veseloj atmosferi.

Na samom kraju u Finalnom duetu, preostali tajni glas bio je TV voditelj, no prije finalnog dueta Jovana se našla pred ključnom odlukom – hoće li riskirati dosad osvojeni iznos i nastaviti natjecanje, ili će igrati na sigurno i otići kući s osvojenih 3.000 eura. „Od početka ga držimo kao najboljeg, i 99% smo sigurni da on stvarno dobro pjeva“ – poručio joj je Luka, a i ostali panelisti su dijelili njegovo mišljenje. Ipak, Jovana ih nije poslušala, strahujući da TV voditelj ipak nije dobar glas i da će izgubiti sve. Odluka je izazvala vidno razočaranje među panelistima, a trenutak istine uslijedio je kada je TV voditelj zapjevao u duetu sa Sandijem Cenovom. Njegov nastup potvrdio je da su panelisti bili u pravu. „Rizik, rizik, uvijek rizik“ - za kraj je poručio Sandi natjecateljici.