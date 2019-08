Prati ga 100 milijuna ljudi! Oženio se najpoznatiji YouTuber na svijetu, suprugu upoznao preko Fejsa

Oženio se najpoznatiji youtuber na svijetu! Felix Kjellberg, obožavateljima, kojih ima 99,5 milijuna, poznatiji kao PewDiePie, stao je pred oltar sa svojom dugogodišnjom djevojkom Marzijom Bisognin. Za ovaj poseban dan odabrali su iznimno romantičnu lokaciju, Kew Gardens u Londonu.

Felix je za ovu priliku odjenuo nekonvencionalni spoj crnog odijela i košulje, a Marzia je zablistala u blijedoružičastoj vjenčanici s dugim rukavima i detaljima od čipke koju je za nju skrojila dizajnerica Joanne Fleming. Nakon ceremonije okružili su ih obitelji i prijatelji koji su ih ispratili na medeni mjesec pušući balončiće od sapunice.

Foto: Instagram/Jessica Kobeissi

Veza preko interneta

Felix je sretnu vijest objavio na Twitteru, a Marzia na Instagramu. Prekrasna mladenka uz seriju fotografija napisala je: “Točno osam godina nakon što smo se upoznali proslavili smo naše vjenčanje s najbližim prijateljima i obitelji. Bio je to najljepši dan koji ću zauvijek pamtiti. Zahvalna sam ljudima koji su uspjeli odvojiti malo vremena kako bi bili na ovom događaju i pomogli nam proslaviti naš brak. Presretna sam i puna ljubavi. Uzbuđena sam što Felixa mogu zvati svojim suprugom do kraja naših života.” Čini se da su se čestitke i pozitivni komentari samo slijevali nakon što su mladenci objavili sretnu vijest na društvenim mrežama, gdje je i započela njihova ljubavna priča. Partneri u životu, ali i poslu upoznali su se prije 8 godina.

Naime, Marzia je iz Italije, a upoznala je Felixa na Facebooku. Prijateljica joj je poslala poveznicu s napomenom da “pogleda idiota koji igra videoigre”. Marzia se ubrzo zainteresirala za njega pa mu je odlučila poslati poruku u kojoj je rekla da ju je nasmijao kad joj je bilo teško. Dopisivali su se neko vrijeme, a on ju je pozvao da ga dođe posjetiti u Švedsku, gdje je tada živio. Lijepa Talijanka neko je vrijeme oklijevala, no nepopravljiva romantičarka nije mogla izdržati a da mu ne da šansu – spakirala je kofere i rezervirala avionske karte. Zaljubili su se i odlučili održavati vezu na daljinu. Felix je počeo štedjeti novac kako bi letio u Italiju, u 12 tjedana posjetio ju je više puta. Stvorili su tako snažnu vezu da je Marzia odlučila napustiti studij i preseliti se u Švedsku.

Foto: Instagram/Jessica Kobeissi

Pomno isplanirana svadba

Tamo su živjeli do 2012. kad su se preselili u Italiju kako bi živjeli s Marzijinim roditeljima, a ona je otvorila svoj YouTube kanal na kojem je dijelila savjete o modi, ljepoti, šminki, filmovima te o svom životu. Godinu dana nakon toga odlučili su se preseliti u Brighton u Engleskoj, gdje žive i danas. Felix ju je zaprosio u Japanu, zemlji koju oboje obožavaju te su tamo bili više puta. Vole putovati iako više ne moraju to raditi da bi se viđali. Neki njihovi pratitelji tvrde da su im to najzanimljiviji videi koje snimaju. Vole životinje, imaju dva mopsa, Edgara i Mayu, ali i ježa kojeg su nazvali Dogy. Marzia je nedavno ugasila svoj kanal na YouTubeu kako bi se posvetila izradi nakita i posuđa od keramike.

Također, završila je tečaj za dizajnera interijera. Mirna i elegantna, sušta je suprotnost divljem Felixu i uspijeva ga držati na zemlji. Godinama je spremno trpjela napade hordi njegovih malodobnih fanova. Tvrdili su da je s njim samo zbog novca i da ga iskorištava. Nije im se svidio način na koji se šminka ni odjeća koju nosi. Iako je na YouTubeu imala 7 milijuna pratitelja, mnogi su bili uvjereni da je taj broj tako velik samo zato što je Felixova djevojka. Mnogi još uvijek vjeruju da njezin glas nije stvaran, a nedavno je priznala da je zbog negativnih komentara stavila filere u usne. No usprkos svim negativnim komentarima, Bisognin je uspješna poduzetnica. Sve što objavi na nekoliko svojih web-stranica brzo nestane, a surađuje i sa specijaliziranim dućanima u Velikoj Britaniji.

Nema sumnje da u sebi ima umjetničku crtu, a u posao je uvela i svog supruga koji joj nerijetko pomaže u pothvatima, ali i u promociji – što je realno najvažnije. Njezin minimalistički, ali svejedno romantični stil i težnja savršenosti sigurno je jedan od razloga za prekrasan ambijent i fotografije s njihova vjenčanja. •

Pogledajte i gdje su i što danas rade naše reality zvijezde.