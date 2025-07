Ava Karabatić otkrila koji članovi obitelji nisu došli na sprovod njenog oca: 'Nisam očekivala, nisam se razočarala'

Ivica Karabatić, otac reality zvijezde i pjevačice Ave Karabatić, neočekivano je preminuo krajem svibnja. Sredinom lipnja održan je posljednji ispraćaj na groblju Dvornica u Rogoznici. U nedavnom intervjuu, Ava je iznijela šokantno otkriće o izostanku ključnih članova obitelji s očevog pogreba. Prema njezinim riječima, njegova majka, sestra i bivša supruga (Avina majka) nisu prisustvovale ceremoniji.

"Nisam očekivala i nisam bila razočarana, jer sam znala da se to neće dogoditi. A kad već pričamo o tome, radi se o mojoj majci i radi se o tatinoj sestri i baki. Kao što sam kazala, ja neću ići protiv sebe nikad u životu. Iskrenost na prvom mjestu, tako da u ovoj situaciji, kao što sam rekla, ja nemam što suditi niti tko ima mene suditi", izjavila je Ava tijekom gostovanja u emisiji Show Bliz na Hype TV-u.

Ava je dodatno pojasnila svoje osjećaje: "Što sam imala, svoje suze sam isplakala, plakat ću dokle god mogu, to znači da sam čovjek i ponosna sam da plačem, tako da ne bih se više na to osvrtala. Nisam očekivala, nisam se razočarala, to mi je samo dalo još jedan znak da baš zbog toga još više budem jača". Njezine iskrene riječi mnoge su šokirale.

Ivica Karabatić napustio je ovaj svijet 27. svibnja u 59. godini života nakon što ga je zadesio srčani udar. Da je sudbina bila drugačija, 24. lipnja bi obilježavao svoj rođendan. Povodom tog emotivnog dana, njegova duboko pogođena kći odlučila je podijeliti dirljive riječi na društvenoj mreži Instagram.

FOTO Evo kako je izgledao cijeli spektakularni koncert Thompsona! Jedva je suzdržao emocije, a publika je pjevala uglas

"Danas bi mom ocu Ivici bio rođendan. I dok gledam ovu sliku koju sam nacrtala – njegov portret uz Lionela Messija, jer su dijelili isti datum rođenja – srce mi je puno emocija. Tata je uvijek govorio da nije važno koliko imaš, nego kakav si čovjek. Messi mu je bio simbol talenta bez arogancije, rada bez buke, uspjeha bez potrebe za hvalisanjem – baš kao i on sam", započela je Ava svoju emotivnu objavu.

Nastavila je izražavajući duboku zahvalnost i poštovanje prema svom ocu: "Moj otac mi je dao sve na ovom svijetu – ne u materijalnom smislu, nego u onome što zaista vrijedi. Naučio me poštovanju, dobroti, poštenju, upornosti i hrabrosti da budem svoja, bez obzira na sve. Pokazao mi je kako da ostanem dostojanstvena i kad je najteže, kako da volim ljude, ali i kako da prepoznam one koji to ne zaslužuju."

FOTO Ovo je kuća koja je hit na internetu! Amerikanac iz 'Supertalenta' pokazao kako napreduje uređenje nekretnine koju je kupio

U završnom dijelu svoje emotivne poruke, Ava je istaknula: "Zahvalna sam mu što me oblikovao kao čovjeka, što je vjerovao u mene kad možda ni ja sama nisam, i što je svojom tišinom znao reći više nego stotine riječi. I dok danas gledam prema nebu, ponosno mogu reći: ja sam dijete Ivice – čovjeka s dušom većom od svih planina, srcem jačim od svih oluja. Sretan ti rođendan, tata. Volim te zauvijek. Tvoja kći."

Valja podsjetiti da je Ivica Karabatić u kolovozu 2024. godine doživio ozbiljno zatajenje srca koje ga je dovelo do hospitalizacije. Unatoč naporima liječnika, uključujući ugradnju stenta i nekoliko operativnih zahvata, njegovo srce, koje je funkcioniralo sa samo 25% kapaciteta, nažalost nije uspjelo izdržati.