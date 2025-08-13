Anja Alavanja Viljevac doživjela 'hladan tuš' u dječjem parku: 'Dođe klinac i pokaže prstom na mene'

Naša televizijska voditeljica Anja Alavanja Viljevac (42) doživjela je situaciju koja ju je istovremeno nasmijala i zatekla dok je bila u parku s najmlađim sinom Danom. Cijeli događaj prepričala je na društvenim mrežama, objasnivši kako im je prišao dječak. - Dođe klinac, cca 5 godina, do mog Dana, i pokaže prstom na mene i pita jesam li mu mama ili baka - napisala je Anja. Dodala je kako objava nema za cilj izazvati sažaljenje, već samo potkrijepiti izreku da je ljepota u očima promatrača. S velikom dozom humora zaključila je: - Eto, mogu ja sebe smatrati dobrodržećom, ali uvijek će se naći netko tko će me razuvjeriti -poručila je.

Kako bi se oporavila od, kako ga je nazvala, hladnog tuša, Anja je uz anegdotu objavila i "morski, tašti kolaž" fotografija u kupaćem kostimu, pomno odabran za dizanje ega. Njezina duhovita objava brzo je prikupila stotine lajkova i brojne komentare podrške. Pratitelji su joj poručili da je eventualno "starija sestra" ili "mlada babysitterka", dok su neki u šali sugerirali dječaku pregled vida. Anja je inače majka trojice sinova. Uz najmlađeg Dana, kojeg je dobila s ekonomistom Vedranom Viljevcem, iz prethodnog braka ima sinove Jakova i Ivora.

Podsjetimo, osim trojice sinova Anja ima i dvije sestre. Tako je nedavno objavila rijetku fotografiju na kojoj pozira sa svojim prekrasnim sestrama, a prizor je izazvao lavinu pozitivnih reakcija. Na fotografiji vidimo tri elegantno odjevene dame kako poziraju. Anja, koja se nalazi u sredini, zablistala je u modernom odijelu boje vanilije koje je savršeno istaknulo njezinu vitku liniju. Njezine sestre, s kojima dijeli nevjerojatnu sličnost, također su mamile poglede u profinjenim haljinama nježnih tonova. Iako voditeljica nije otkrila točnu lokaciju ni povod, u opisu je dala naslutiti da je riječ o "jednoj od brojnih krizmi, pričesti etc.", tipičnom obiteljskom okupljanju.

Ono što je posebno privuklo pažnju, osim besprijekornog stila sestara, jest Anjin duhovit i iskren opis. "Koliko sestrinski odnosi mogu biti divni, kad ne dijelite ormar, nitko vam ne uzima odjeću koju ste si pripremili za školu, ne morate preklinjati sandale za maturalac, učiti u isto vrijeme… Divota!", napisala je voditeljica i nasmijala mnoge koji su se prepoznali u njezinim riječima. Dodala je i kako klasično poziranje nije tipično za njih, ali kako su "dobro ispale", pa je fotografiju ipak odlučila podijeliti, našalivši se na vlastiti račun komentarom "Taština-vrlina".