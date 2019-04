Zavedi me, razvedi me! Najkraći brak trajao je 7 minuta, neslavne rekorde obaraju i Hrvati

Dok nas smrt ne rastavi, tu su rečenicu izrekli nebrojeni parovi, no neki su je brzo porekli. Posljednji u nizu je Nicolas Cage, koji je nakon samo četiri dana predao zahtjev za poništenje braka od vizažistice Erike Koike. Cage i njegova 21 godinu mlađa odabranica, na iznenađenje mnogih, vjenčali su se u Las Vegasu 23. ožujka, a samo nekoliko dana poslije uslijedio je preokret koji nitko nije očekivao.

Nakon što je trijezne glave shvatio što je učinio, glumac se odlučio razvesti i tako osigurao svoje mjesto na listi najkraćih hollywoodskih brakova. I to nije prvi put da bilježi poraznu statistiku. S Lisom Marie Presley, kćeri legendarnog glazbenika Elvisa Presleyja, vjenčao se 2002., a samo tri mjeseca nakon toga predali su papire za razvod.

Neslavni rekorderi

Da ljubav u nekim slučajevima doista ima kratak rok trajanja, pokazuju i primjeri slavnih Hrvata. Glumac Frano Lasić apsolutni je rekorder kada je riječ o najkraćim domaćim brakovima. Svoju ljubavnu sreću nakon tri propala braka pronašao je u zagrljaju 30-godina mlađe Beograđanke Milene, s kojom je u svibnju 2015. godine u srpskoj prijestolnici izmijenio bračne zavjete. No, za razliku od ljubavi s Milenom koja traje već godinama, prije više od tri desetljeća Beograđanke očito nisu bile suđene Lasiću. Sa stanovitom Ljiljanom razveo se nakon samo tri tjedna i tako postavio neslavni rekord, koji do sada nitko od poznatih Hrvata nije uspio srušiti.

Opako mu se približila Nina Morić, koja je nakon rastave od Fabrizija Corone uplovila u bračnu luku s milanskim poduzetnikom Massimilianom Dossijem. Ljubav je potrajala samo dva mjeseca, a njezin kraj Morić je objelodanila putem društvenih mreža. “Ništa nije zauvijek. Do viđenja, moja ljubavi. Volim ga, moji osjećaji ostaju isti. Nije me dobro razumio”, napisala je Nina tada na Twitteru.

Preljub kao okidač

Bračni krah nakon samo dva mjeseca dogodio se bivšoj voditeljici Lani Pavić i menadžeru Ivoru Vuceliću. Do tada samozatajni Vucelić postao je glavna zvijezda nakon što je zatražio razvod braka, i to, kako se pisalo, zbog Lanine nevjere koju je Ivoru otkrila navodno tadašnja Lanina vjenčana kuma Antonija Šola.

Po gotovo istom scenariju završio je i brak bivše TV voditeljice Paole Poljak i redatelja Dominika Sedlara. Ljubavi nekadašnje Loto djevojke i sina Jakova Sedlara presudio je navodno Paolin preljub, zbog čega je njihov brak okončan nakon nešto više od godinu i dva mjeseca.

Samo devet mjeseci potrajala je bračna idila košarkaša Gordana Giričeka i Nataše Gulan, s kojom ima kćer Laru. Njihov buran razvod također je punio medijske stupce, i to ponajviše zbog podjele bračne imovine. Nakon razvoda od Giričeka profesorica tjelesnog dobila je 130 tisuća kuna, a zbog izgubljene parnice morala je platiti i gotovo 394 tisuće kuna sudskih troškova. Propali brak u svojoj ljubavnoj biografiji ima i Pamela Ramljak. Pjevačica se 2010. godine, nakon samo godinu dana braka, razvela od inženjera Stojana Rakića. Nakon razvoda zatražila je i crkveno poništenje braka. – Za mene je brak oduvijek bio svetinja i nikad se nitko iz moje šire rodbine nije razveo. Zbog toga me moj razvod jako pogodio. Nisam vjerovala da ću to doživjeti – rekla je tada Ramljak, koja je naposljetku crkveno poništenje braka i dobila.

Ipak, svi ovi razvodi daleko su od rekorda koji drže instruktor tenisa Svetozar Marinković i bivša supruga Mikea Tysona Robin Givens. U braku su izdržali svega sedam minuta i tako postavili rekord koji će zasigurno biti teško nadmašiti i svjetskim, ali i našim zvijezdama.

