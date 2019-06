Još jedan hollywoodski par pred razvodom?

Glumački par iz 'Ludih 70-ih' Ashton Kutcher (41) i Mila Kunis (35) prema Gossip Copu imaju navodnih bračnih problema. Zbog istih su potražili profesionalnu pomoć stručnjaka kako bi spasili brak, jer su se našli u krizi zbog čestih svađa.

Izvor blizak paru navodi da su u čestim raspravama, ali da se bolje slažu otkako su potražili pomoć stručnjaka.

- Više ne smatraju da je ispod časti potražiti pomoć stručnjaka jer im upravo to pomaže da ostanu zajedno - rekao je za navedeni medij izvor blizak paru dodavši da poput svih parova Mila i Ashton imaju uspone i padove.

Doduše, ovo nije prvi put da se nagađa o bračnim problemima obožavanog holivudskog para, a budući da su još uvijek zajedno ne zna se je li riječ samo o lažnim nagađanjima.

Par je u braku od 2015. godine, a prvo dijete dobili su 2014. godine. Ashton je bio prisutan tijekom rođenja kćeri Wyatt, a 2016. godine došao je na svijet sinčić Dimitrij. Mila i njezin suprug ne angažiraju dadilje već se posvećuju odgoju djece smatrajući da oni moraju biti ti koji ih znaju smiriti kada plaču.

Podsjetimo, Ashton je nedavno je svjedočio na sudu u Los Angelesu o tragediji u kojoj se indirektno našao 2001. godine. Tada mu je ubijena djevojka Ashley Ellen, a ubojstvo je počinio "Hollywoodski koljač" Michael Thomas Gargiulo. Nesretnu Ashley izbo je gotovo 50 puta.

Ashton, kojem je tada bilo 23 godine, otkrio je da je Ashley upoznao na jednom tulumu, ali je tada još bio u vezi s drugom djevojkom. Kad su prekinuli, javio se Ashley i pozvao je da izađu. Posljednji put s Ashley se čuo te večeri u 20.23, kad mu je kazala da je taman izašla ispod tuša, te da će ga pričekati. Prije izlaska je otišao kod prijateljice Christie Swanson pogledati dodjelu Grammyja te je, kako kaže, izgubio pojam o vremenu.



- Pokušao sam nazvati Ashley, ali se nitko nije javljao. Nakon nekoliko poziva, otišao sam do njene kuće gdje sam vidio da je njen BMW parkiran ispred, a svjetla su bila upaljena. Kucao sam na vrata, ali nije bilo odgovora. Pogledao sam kroz prozor i vidio da ima nereda u kući, ali nije mi to ništa značilo jer sam znao da se nedavno uselila. Na podu sam vidio nešto za što sam tad mislio da je proliveno crno vino. Nedavno je imala zabavu za useljenje na kojoj je bilo puno studenata, pa mi to nije bio razlog za uzbunu. Kako nikog nisam vidio, otišao sam. Zaključio sam da sam se jednostavno prekasno pojavio i da je izašla s prijateljima - kazao je Ashton, koji je ispred Ashleynog doma došao tek oko 22.30.

Ashley je sljedeće jutro pronašla cimerica. Ono za što je Ashton mislio da je vino, bila je u stvari njena krv.