Ovo je njihova konačna odluka: Kim je objavila vijest koja je rastužila obožavatelje

Kada je 2007. godine s emitiranjem počeo reality show "Keeping Up With The Kardashians" većina članova ove obitelji bila je javnosti nepoznata, a danas su sestre Kardashian i Jenner na listi najbogatijih žena u svijetu, a sve to zahvaljujući popularnosti koju im je donio ovaj show. Njihovi obožavatelji zato su razočarani i žalosni jer Kim Kardashina objavila je i službenu informaciju kako će sljedeća sezona biti definitivno posljednja sezona ovog showa.

- Teška srca kao obitelj donijeli smo tešku odluku da se oprostimo od showa. Nakon 14 godina, 20 sezona, stotine epizoda i brojnih spin-off emisija, neizmjerno smo zahvalni svima koji ste nas gledali svih ovih godina - kroz dobra vremena, loša vremena, u doba sreće i u doba suza... Zauvijek ćemo čuvati te prekrasne uspomene i divne ljude koje smo upoznali zahvaljujući emisiji. I ono što je najvažnije, posebna hvala Ryanu Seacrestu što je vjerovao u nas i kanalu E! jer su bili naš partner i hvala našem produkcijskom timu Bunim/Murray, koji je proveo sate i sate dokumentirajući naš život. Naša zadnja sezona emitirat će se početkom 2021. godine. "Keeping Up With The Kardashians" danas ne bi bio tu gdje jesam. Zahvalna sam svima koji su gledali i podržavali mene i moju obitelj u proteklih 14 nevjerojatnih godina. Ova emisija učinila nas je osobama koje smo danas i zauvijek ću biti zahvalna svima koji su imali ulogu i utjecali su u oblikovanju naše karijere i zauvijek promijenili naš život. S ljubavlju i zahvalnošću, Kim - napisala je u svojoj objavi Kim.

Foto: Instagram

Obožavatelji su tužni jer su godinama pratili sve detalje u životu ove obitelji koja je zahvaljujući ovom showu izgradila svoje bogatstvo, a šuška se kako je do kraja snimanja došlo i zbog toga što je prvo najstarija sestra Kourtney odlučila kako više ne želi biti dio showa i ne želi da je kamere prate u stopu. Izvor blizak obitelji kaže kako su sestre zajedno odlučile kako je vrijeme da se oproste od tv gledatelja jer sada i one same imaju djecu i obitelj i teško im je međusobno uskladiti vrijeme kada je riječ o snimanju showa.