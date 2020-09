Napokon na odmoru! Barbara Kolar pokazala novu liniju u badiću

Voditeljica Barbara Kolar trenutačno je na odmoru na Krku. Objavila je fotografiju na kojoj je u badiću i pokazala da napokon i pronašla vremena kako bi uživala na moru. Za plažu je odabrala zeleni badić, te je dobila brojne komplimente na račun izgleda, iako se na fotografiji vidi samo mali dio njezina tijela.

Foto: Instagram

Našalila se da je na elitnoj plaži te uz objavu pokazala stado ovaca koje je tamo ugledala.

Foto: Instagram

Njezina borba s kilogramima mnogima je prava inspiracija, no u zadnje vrijeme se na njezinom Instagram profilu javljaju pratitelji koji su zabrinuti za voditeljičino zdravlje.

Naime voditeljica je nedavno objavila fotografiju u odjevnoj kombinaciji koju je nosila u emisiji o Arsenu, a u nizu komplimenata pažnju su privlačili negativni komentari o njezinoj novoj liniji. "Premršava, skoro anoreksična. Šteta", "Lijepa, ali izgladnjela", "Barbara vrati se u neku normalnu težinu, ovo je bolest" pisali su joj pratitelji.

Barbara je ranije progovorila o svojoj borbi s kilogramima koja traje već godinama, te otkrila kako je uspjela smršavjeti. – Oduvijek imam očajno spor metabolizam koji je s godinama sve gori. To u konačnici znači da sam, kad me vidite u stanjenoj verziji, vjerojatno mjesecima prije jela zanemarive količine hrane upitne zanimljivosti. I da sam s obzirom na sporost i dosadnost tog procesa, zahvalna majčici prirodi što me barem odredila kao tvrdoglavog i upornog sivonju – rekla je u razgovoru za Ordinaciju Večernjeg lista kada nam je otkrila i kako je zapravo upornost tajna njezine vitke linije.